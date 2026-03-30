تصدر اسم الفنانة فاطمة كشري- أشهر كومبارس، تريند مؤشر البحث"جوجل" خلال الساعات الماضية بعد وفاتها أمس الأحد عقب تعرضها لأزمة صحية.

جنازة فاطمة كشري

وتشيع جنازة فاطمة كشري عقب صلاة ظهر اليوم الاثنين من مسجد الشهداء بميدان أحمد حلمي.

معلومات عن فاطمة كشري

وتعد فاطمة كشري اسمها الحقيقي فاطمة السيد عوض الله، واكتسبت اسم شهرتها من عربة الكشري التي كانت تمتلكها وزوجها، ودخلت الفن عن طريق الصدفة، ففي أحد الأيام كانت عائدة لمنزلها، وكان يتم تصوير أحد الأعمال الفنية، ووقفت لبضعة دقائق للمشاهدة، وطلبت من الموجودين أن تظهر بالعمل، ليدلها أحدهم على مكتب للكومبارس.

وظهرت فاطمة كشري للمرة الأولى في أعمال فنية عام 1989، وكان ذلك بفيلمي "صراع الأحفاد" و"كتيبة الإعدام" ضمن مجاميع الكومبارس. وقالت إن أول أجر حصلت عليه هو 10 جنيهات. ويعد أول أعمالها بالدراما التليفزيونية كان من خلال مسلسل "دهب قشرة" عام 2001

ومن أشهر أعمالها "أحلى الأوقات"، "سجن النسا"، "عريس من جهة أمنية"، "خالتي فرنسا". وظهرت في الحملة الدعائية الشهيرة لقنوات "ميلودي" وحققت من خلالها شهرة واسعة. وكان آخر أعمالها مسلسل "عمر ودياب" بدور أم جابر، وعرض المسلسل في رمضان الماضي.

أقرا ايضا

