نضال الشافعي يكشف عن حلمه بتجسيد شخصية خالد بن الوليد في عمل فني

كتب : مروان الطيب

11:48 ص 30/03/2026

كشف الفنان نضال الشافعي، عن حلمه تجسيد شخصية خالد بن الوليد في عمل فني، كما تحدث عن كواليس مشاركته بموسم دراما رمضان 2026.

وتطرق نضال الشافعي في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" المعروض على قناة “صدى البلد 2”، للحديث عن عدة موضوعات منها علاقته بنجوم الوسط الفني ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن أمنياته، قال الشافعي: "كل ممثل فينا بيبقى نفسه يسيب أثر وبصمة في مشواره الفني، وكان من أمنيات حياتي أعمل شخصية زي إخناتون أو خالد بن الوليد".

نضال الشافعي يشارك في "درش" و" رأس الأفعى" رمضان 2026

وشارك الفنان نضال الشافعي في مسلسل "درش" بطولة الفنان مصطفى شعبان، كما شارك في مسلسل "رأس الأفعى" بطولة الفنان أمير كرارة وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2026، وحققا نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

أعمال ينتظر عرضها نضال الشافعي قريبا

يشارك الفنان نضال الشافعي في بطولة مسلسل "استراحة محارب" مع الفنان هاني رمزي، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويتناول المسلسل بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب، ويشارك ببطولته كل من داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.

