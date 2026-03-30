إعلان

"شبه زكي رستم".. عمرو سعد يشيد بدور حاتم صلاح في مسلسل "إفراج"

كتب : معتز عباس

01:22 ص 30/03/2026

عمرو سعد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف النجم عمرو سعد، عن أسباب اختيار الفنان حاتم صلاح لتقديم دور "شداد" في مسلسل "إفراج" الذي عرض في دراما رمضان 2026.

وخلال ظهوره ضيفًا في برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، على قناة "ام بي سي مصر"، قال إن حاتم صلاح ممثل لديه مساحات متفردة لتقديم أكثر من شخصية، وليست مهارته الوحيدة هو تقديم الأدوار الكوميدية.

أسرار تقديم حاتم صلاح شخصية شداد في "إفراج

وأضاف: "حاتم صلاح قدم الدور زي زكي رستم، والفكرة جات من المخرج أحمد خالد موسى إن الممثل لما بيتغير فجأة على مستوى الشكل والدور بيجذب الناس".

وتابع: "لناس كلها بتتكلم عن دور حاتم صلاح "شداد" في المسلسل، وكان رهان هايل".

وأكمل: "كان هدفنا في المسلسل السنة دي لازم يبقى في تغيير في كل حاجة، إحنا معندناش دور مش بطل، جهاد بطلة وأحمد عبدالحميد بطل، حسن العدل بطل، علاء مرسي بطل، حتى لو المساحة دورة مش كبيرة بس تحس إنه الفنان بيقدم دور بطل".

أبطال مسلسل "إفراج"

مسلسل إفراج مستوحى من قصة حقيقية، من إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين بينهم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، وعبدالعزيز مخيون، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب والطفل آسر.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عودة محتملة.. وكيل وسام أبو علي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل اللاعب
رياضة عربية وعالمية

عودة محتملة.. وكيل وسام أبو علي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل اللاعب
منها تفجير معهد الأورام.. موسى: علي عبدالونيس شارك في أقوى 5 عمليات إرهابية
أخبار مصر

منها تفجير معهد الأورام.. موسى: علي عبدالونيس شارك في أقوى 5 عمليات إرهابية
أحمد موسى: باسم عودة كان أفشل وزير تموين وجده أُعدم في تنظيم 1965
أخبار مصر

أحمد موسى: باسم عودة كان أفشل وزير تموين وجده أُعدم في تنظيم 1965
في هذه الحالة.. آلام الظهر علامة على ورم في العمود الفقري
نصائح طبية

في هذه الحالة.. آلام الظهر علامة على ورم في العمود الفقري
هل ينضم أحمد القندوسي للزمالك؟.. وكيل اللاعب يجيب
رياضة محلية

هل ينضم أحمد القندوسي للزمالك؟.. وكيل اللاعب يجيب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

