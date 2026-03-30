كشف النجم عمرو سعد، عن أسباب اختيار الفنان حاتم صلاح لتقديم دور "شداد" في مسلسل "إفراج" الذي عرض في دراما رمضان 2026.

وخلال ظهوره ضيفًا في برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، على قناة "ام بي سي مصر"، قال إن حاتم صلاح ممثل لديه مساحات متفردة لتقديم أكثر من شخصية، وليست مهارته الوحيدة هو تقديم الأدوار الكوميدية.

أسرار تقديم حاتم صلاح شخصية شداد في "إفراج

وأضاف: "حاتم صلاح قدم الدور زي زكي رستم، والفكرة جات من المخرج أحمد خالد موسى إن الممثل لما بيتغير فجأة على مستوى الشكل والدور بيجذب الناس".

وتابع: "لناس كلها بتتكلم عن دور حاتم صلاح "شداد" في المسلسل، وكان رهان هايل".

وأكمل: "كان هدفنا في المسلسل السنة دي لازم يبقى في تغيير في كل حاجة، إحنا معندناش دور مش بطل، جهاد بطلة وأحمد عبدالحميد بطل، حسن العدل بطل، علاء مرسي بطل، حتى لو المساحة دورة مش كبيرة بس تحس إنه الفنان بيقدم دور بطل".

أبطال مسلسل "إفراج"

مسلسل إفراج مستوحى من قصة حقيقية، من إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين بينهم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، وعبدالعزيز مخيون، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب والطفل آسر.

أشهر كومبارس.. 12 معلومة عن الفنانة الراحلة فاطمة كشري

"تزحلقت على الرمال".. مايان السيد تشارك متابعيها توثق رحلتها في الفيوم