نشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مقطع فيديو يوثق لحظة محاولة إيران استهداف ميناء "إيلات"، إذ رصدت الكاميرات اعتراض طائرة مسيّرة "درون" في سماء المدينة بواسطة منظومات الدفاع الجوي، وسط حالة من الاستنفار الأمني المكثف.

توثيق الاستهداف

أظهرت اللقطات نجاح منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في التصدي للهدف وتدميره في الجو قبل وصوله إلى وجهته.

תיעוד יירוט הכטב"ם באילת, לא דווח על נזק או נפגעים@ItayBlumental pic.twitter.com/SxF7VFoyvD — כאן חדשות (@kann_news) March 29, 2026 ">

تفاصيل الموقف الميداني في إيلات

أكدت الهيئة الرسمية في تقريرها، أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية نتيجة عملية الاعتراض"، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية تتابع الموقف الميداني بدقة لضمان استقرار الأوضاع في المدينة الساحلية.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.