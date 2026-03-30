"شبه زكي رستم".. عمرو سعد يشيد بدور حاتم صلاح في مسلسل "إفراج"


كتب - معتز عباس:

01:13 ص 30/03/2026

عمرو سعد في برنامج الحكاية

كشف النجم عمرو سعد، عن أسباب اختيار الفنان حاتم صلاح لتقديم دور "شداد" في مسلسل "إفراج" الذي عرض في دراما رمضان 2026.

وخلال ظهوره ضيفًا في برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، على قناة "ام بي سي مصر"، قال إن حاتم صلاح ممثل لديه مساحات متفردة لتقديم أكثر من شخصية، وليست مهارته الوحيدة هو تقديم الأدوار الكوميدية.

أسرار تقديم حاتم صلاح شخصية شداد في "إفراج

وأضاف: "حاتم صلاح قدم الدور زي زكي رستم، والفكرة جات من المخرج أحمد خالد موسى إن الممثل لما بيتغير فجأة على مستوى الشكل والدور بيجذب الناس".

وتابع: "الناس كلها بتتكلم عن دور حاتم صلاح شداد في المسلسل، وكان رهان هايل".

وأكمل: "كان هدفنا في المسلسل السنة دي لازم يبقى في تغيير في كل حاجة، إحنا معندناش دور مش بطل، جهاد بطلة وأحمد عبدالحميد بطل، حسن العدل بطل، علاء مرسي بطل، حتى لو المساحة دورة مش كبيرة بس تحس إنه الفنان بيقدم دور بطل".

أبطال مسلسل "إفراج"

مسلسل إفراج مستوحى من قصة حقيقية، من إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين بينهم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، وعبدالعزيز مخيون، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب والطفل آسر.

سحر رامي: قلة الأعمال الفنية المعروضة وراء غيابي عن الفن
سمير راغب: بالحسابات العسكرية الحرب بين إيران وأمريكا قد تستمر سنوات
القنبلة القذرة والكأس المفقود.. لماذا يحذر الخبراء من توغل بري في إيران؟
نجاح خطة الترشيد.. مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي تأثير غلق المحال على الاستهلاك
طقس الاثنين.. الأرصاد تُحذر المواطنين: سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق
القنبلة القذرة والكأس المفقود.. لماذا يحذر الخبراء من توغل بري في إيران؟
رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء