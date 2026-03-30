



كشف ياسر قنطوش، محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، عن تفاصيل الحكم الصادر ضد المدير السابق لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث قنطوش في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قائلاً: "الحمد لله، محكمة جنح القاهرة الاقتصادية أصدرت أمس السبت حكمها في قضية الاستيلاء على الحسابات الرسمية للفنانة شيرين عبدالوهاب، وقضت بتغريم المدير السابق للحسابات وإلزامه بسداد غرامة قيمتها 50 ألف جنيه، إلى جانب تعويض مدني قدره 20 ألف جنيه".

المزيد..