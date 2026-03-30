ترامب: الولايات المتحدة قد تستولي على مركز التصدير في جزيرة خرج


كتب- محمد فتحي:

02:09 ص 30/03/2026

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة قد تستولي على مركز التصدير في جزيرة خرج.

أضاف ترامب لـ فايننشال تايمز، أنه من الممكن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع إيران على نحو سريع إلى حد ما.

وأكد ترامب، الأحد، أن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية: "الإيرانيون يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق ويتوسلون لتحقيق ذلك".

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة "تعمل بالفعل على السيطرة على مضيق هرمز".

وردا على سؤال عن مستوى التنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوضح ترامب أن العلاقات في أوجها، مضيفا: "التنسيق وثيق للغاية، وعلاقتنا جيدة لا يمكن أن تكون أفضل من ذلك"، بحسب سكاي نيوز.

