أقرّ البرلمان الإسرائيلي فجر الإثنين ميزانية العام 2026 التي تلحظ زيادة هائلة في الإنفاق المخصص للدفاع، في وقت تخوض إسرائيل حربا على عدة جبهات.

وقال البرلمان الإسرائيلي في بيان: "في إطار تحديث الميزانية، ومع الأخذ في الاعتبار عملية زئير الأسد، أُضيف أكثر من 30 مليار شيكل "حوالي 10 مليارات دولار" إلى ميزانية وزارة الدفاع، لتبلغ أكثر من 142 مليار شيكل".

وصادق أعضاء الكنيست على الميزانية بأغلبية 62 صوتا مقابل 55.

ويبلغ إجمالي الإنفاق المقترح لعام 2026 حوالي 850 مليار شيكل إسرائيلي، أي ما يعادل 270 مليار دولار تقريبا.

ووصف موقع "تايمز أوف إسرائيل"، الميزانية التي أقرها الكنيست، بأنها "الأكبر في تاريخ إسرائيل".

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن الميزانية الجديدة ستركز على تخصيص موارد واسعة النطاق وإنفاق قياسي لتلبية احتياجات منظومة الأمن.

وبالنسبة لأهمية إقرار الميزانية الآن، هو أن إقرارها قبل 31 مارس حال دون سقوط حكومة بنيامين نتنياهو.

وكانت هناك خلافات خاصة فيما يتعلق بالحريديم الذين كانوا قد استقالوا من الحكومة بسبب أزمة التجنيد، وكانوا يشترطون في البداية إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية للموافقة على الميزانية.

لكن نتنياهو تمكّن من تجاوز الأزمة بوعده الحريديم بدء العمل على سن قانون الإعفاء بعد إقرار الميزانية، وكذلك إقرار بنود تضمن تحويل مبالغ مالية طائلة إلى المعاهد الدينية، وفقا لسكاي نيوز.