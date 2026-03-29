شاركت مايان السيد متابعيها لحظات من رحلتها إلى الفيوم، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

تفاصيل رحلة مايان السيد في الفيوم

وظهرت مايان خلال الصور وسط الرمال الذهبية بجوار المياه، مرتدية ملابس "كاجوال" تناسب الأجواء داخل أحد المناطق الطبيعية في مدينة الفيوم.

وحرصت مايان على إجراء تجربة التزحلق على الرمال والتقاط صورًا مميزة وساحرة للسماء في الليل.

تفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصور، مشيدين بجمال الإطلالة وروعة المكان، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر أوي"، "نورتي الفيوم"، تحفة المكان"، "جميلة أوي"، "يارب تكوني مبسوطة".

آخر أعمال مايان السيد

يذكر أن آخر أعمال مايان السيد الفنية، المشاركة في فيلم ولنا في الخيال حب، بطولة أحمد السعدني، عمر رزيق، عفاف مصطفى، فريدة رجب، بسنت أبو باشا، تأليف وإخراج سارة رزيق.

ولنا في الخيال حب فيلم افتتاح مهرجان هوليوود

أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربى، أن "ولنا فى الخيال حب" هو فيلم افتتاح دورته الخامسة التي تنطلق يوم الجمعة الموافق 17 أبريل المقبل، في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بحضور الأبطال أحمد السعدني، ومايان السيد.

تدور أحداث "ولنا في الخيال حب"، حول أستاذ جامعى انطوائي يحب العيش وحيدًا والعزلة ويخشى من الدخول في علاقات اجتماعية جديدة، إلى أن يجد نفسه متورطًا في حب فتاة أصغر منه بعمر كبير في علاقة مليئة بالتناقضات.

