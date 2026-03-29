إعلان

برفقة زوجها.. هاجر أحمد توثق رحلتها إلى باريس بصور رومانسية

كتب : نوران أسامة

02:18 م 29/03/2026 تعديل في 02:18 م
  • عرض 6 صورة
    هاجر أحمد وزوجها
    أحدث ظهور لهاجر أحمد عبر إنستجرام
    أحدث إطلالة لهاجر أحمد
    هاجر أحمد وزوجها في أحدث ظهور
    هاجر أحمد بإطلالة شتوية أنيقة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وثقت الفنانة هاجر أحمد رحلتها إلى باريس، وشاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة التي لاقت إعجابًا واسعًا منهم.

ونشرت هاجر الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "لحظات في باريس"، وظهرت برفقة زوجها في أجواء رومانسية بإطلالة شتوية أنيقة.

أبرز تعليقات الجمهور على إطلالة هاجر أحمد


وحظيت الصور بتفاعل كبير من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "جميلة"، "قمر ما شاء الله"، "ربنا يسعدكم"، و"باريس نورت".
من ناحية أخرى، انتقدت الناقدة الفنية ماجدة خير الله أداء هاجر أحمد في مسلسل "أب ولكن"، الذي عُرض ضمن النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2026.

ماذا قالت ماجدة خير الله عن أداء هاجر أحمد في أب ولكن؟

وكتبت ماجدة عبر حسابها على "فيسبوك" أن من أهم أدوات الممثل صوته وطريقة توظيفه في المواقف المختلفة، مشيرة إلى أن هاجر استخدمت صوتها بطريقة غير مناسبة خلال أحداث المسلسل، وأضافت أن العمل بدا وكأنه لم يخضع لمراجعة فنية متخصصة.

أبطال مسلسل "أب ولكن"

يشارك في بطولة مسلسل "أب ولكن" كل من محمد فراج، هاجر أحمد، سلوى عثمان، بسمة داود، محمد أبو داود، حجاج عبدالعظيم، إسلام جمال، محمد لطفي، فاتن سعيد، أحمد كشك، وإبراهيم السمان، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.


اقرأ أيضًا:
داليا مصطفى عن مشاركتها في احتفالية المرأة المصرية: "كل التحية لسيدات مصر"

بشكل مفاجئ.. وفاة المخرج طارق سعيد

هاجر أحمد مسلسل أب ولكن محمد فراج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين بقرية بي العرب في المنوفية
أخبار المحافظات

انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين بقرية بي العرب في المنوفية
الأوقاف تقرر عدم إنارة المآذن وإزالة الزينة بالمساجد
أخبار مصر

الأوقاف تقرر عدم إنارة المآذن وإزالة الزينة بالمساجد

الحظ على الأبواب.. 4 أبراج هتعيش أسعد أيام حياتها الفترة القادمة
علاقات

الحظ على الأبواب.. 4 أبراج هتعيش أسعد أيام حياتها الفترة القادمة

ميكي ماوس.. 8 معلومات عن أشهر فأر كرتوني في العالم
علاقات

ميكي ماوس.. 8 معلومات عن أشهر فأر كرتوني في العالم
اكتشفها على ظهرك.. علامة تكشف أن كليتيك في خطر
نصائح طبية

اكتشفها على ظهرك.. علامة تكشف أن كليتيك في خطر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المشهد مرتبك.. لماذا تأخرت قرارات تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة والقليوبية؟
رابطة تجار السيارات تحذر من موجة ارتفاع جديدة وتكشف "عودة الأوفر برايس"
4 ضغوط محلية وعالمية.. لماذا قفز سعر الدولار إلى مستوى تاريخي اليوم؟
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"