صورة- حمادة صميدة:" ربنا رزقني ببنوتة زي القمر"

كتب : مروان الطيب

09:24 م 28/03/2026

حمادة صميدة يحتفل بمولودته الجديدة

كشف الفنان حمادة صميدة عن صورة جمعته بمولودته عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

نشر حمادة صميدة صورة له وهو يحمل المولودة بين يديه وكتب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا رزقني ببنوته زي القمر اللهم بارك فيها واجعلها من حفظة كتابك واجعلها من الصالحات.الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

مضيفا: "اللهم يارب اعطي كل محتاج وأرزق كل من تمناها ولا تحرم أحد من عطائك ورزقك، اللهم إني دعوتك كما أمرتنا فاستجب يارب كما وعدتنا".

شارك الفنان حمادة صميدة بعدد من الأعمال الدرامية التي تم عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2026.

إذ شارك بمسلسل "اسأل روحك" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، والفنان أحمد فهمي.

كما شارك في مسلسل "السوق الحرة" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم محمد ثروت، هالة فاخر، محمد رضوان، محمود الليثي، تأليف هشام يحيى، إخراج شادي علي.

