حمادة صميدة يحتفل بمولودته الجديدة

كشف الفنان حمادة صميدة عن صورة جمعته بمولودته عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

حمادة صميدة يستقبل مولودته الجديدة

نشر حمادة صميدة صورة له وهو يحمل المولودة بين يديه وكتب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا رزقني ببنوته زي القمر اللهم بارك فيها واجعلها من حفظة كتابك واجعلها من الصالحات.الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

مضيفا: "اللهم يارب اعطي كل محتاج وأرزق كل من تمناها ولا تحرم أحد من عطائك ورزقك، اللهم إني دعوتك كما أمرتنا فاستجب يارب كما وعدتنا".

حمادة صميدة يشارك في دراما رمضان 2026

شارك الفنان حمادة صميدة بعدد من الأعمال الدرامية التي تم عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2026.

إذ شارك بمسلسل "اسأل روحك" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، والفنان أحمد فهمي.

كما شارك في مسلسل "السوق الحرة" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم محمد ثروت، هالة فاخر، محمد رضوان، محمود الليثي، تأليف هشام يحيى، إخراج شادي علي.

