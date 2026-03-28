حسمت انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين، التي أُجريت بمقر نقابة الصحفيين، فوز مدحت العدل برئاسة الجمعية، وسط مشاركة واسعة من الشعراء والملحنين المتنافسين على مقاعدها.

نتائج انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين

وشهدت الانتخابات حضورًا لافتًا من عدد من الشعراء والملحنين الذين تنافسوا على مقاعد الجمعية، إلى جانب رئيسها الفائز.

وفي سياق متصل، عقدت الجمعية مؤخرًا اجتماعًا برئاسة الدكتور مدحت العدل، وبمشاركة طارق نور، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لبحث توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين يهدف إلى تنظيم سداد حقوق الأداء العلني للأعضاء.

وكان الموسيقار صالح أبو الدهب أحد أبرز المرشحين على مقعد الرئاسة، ويُعد من رموز جيل التسعينيات، بعدما قدّم ألحانًا ناجحة لنجوم كبار، من بينهم عمرو دياب، محمد فؤاد، حمادة هلال ووردة، إضافة إلى مشاركته في أعمال سينمائية مع محمد هنيدي، أبرزها أغنية "شوكولاتة" في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

من هو مدحت العدل؟

كاتب وشاعر وسيناريست وطبيب، تخرّج في كلية الطب عام 1981، وعمل في المجال الطبي لمدة 11 عامًا قبل أن يقرر التفرغ الكامل للعمل الفني. قدّم خلال مسيرته كلمات عدد كبير من الأغاني لنجوم بارزين، من بينهم عمرو دياب، محمد فؤاد، محمد منير وسميرة سعيد.

شهد عام 1992 انطلاقته السينمائية، حيث كتب أغاني فيلم آيس كريم في جليم، الذي قام ببطولته المطرب عمرو دياب وأخرجه خيري بشارة، كما شارك في كتابة السيناريو والحوار، وحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ليصبح واحدًا من أبرز المحطات في مشوار الهضبة الفنية.

وفيما بعد، واصل تعاونه مع المخرج خيري بشارة خلال فترة التسعينيات، حيث شاركا معًا في عدة أعمال سينمائية، من بينها إشارة مرور وأمريكا شيكا بيكا، وعدد كبير من الأغاني لكبار المطربين.

اقرأ أيضا..

محمود البزاوي يعلق على قرار الإغلاق المبكر لقاعات الأفراح بطريقة كوميدية

بالأحمر والأبيض.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة (صور)