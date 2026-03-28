كشف الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان طارق النهري بعد تعرضه لأزمة صحية في الساعة الأولى من صباح اليوم ونقله إلى المستشفى.

تطورات حالة طارق النهري الصحية

وقال منير مكرم في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الحمد لله الاستاذ طارق النهري بخير وبصحة جيدة، وخرج من المستشفى من شوية ورجع لمنزله".

نقل طارق النهري للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

وكان الفنان طارق النهري تعرض لأزمة صحية وهبوط مفاجئ وتم نقله على إثرها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن، طارق النهري خاض دراما رمضان 2026 بمسلسلي "درش" مع الفنان مصطفى شعبان، و"المداح 6" مع الفنان حمادة هلال.

