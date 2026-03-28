إعلان

"المهن التمثيلية" تكشف تطورات حالة الفنان طارق النهري الصحية (خاص)

كتب : هاني صابر

01:50 م 28/03/2026 تعديل في 02:50 م

طارق النهري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان طارق النهري بعد تعرضه لأزمة صحية في الساعة الأولى من صباح اليوم ونقله إلى المستشفى.

تطورات حالة طارق النهري الصحية

وقال منير مكرم في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الحمد لله الاستاذ طارق النهري بخير وبصحة جيدة، وخرج من المستشفى من شوية ورجع لمنزله".

نقل طارق النهري للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

وكان الفنان طارق النهري تعرض لأزمة صحية وهبوط مفاجئ وتم نقله على إثرها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن، طارق النهري خاض دراما رمضان 2026 بمسلسلي "درش" مع الفنان مصطفى شعبان، و"المداح 6" مع الفنان حمادة هلال.

طارق النهري المهن التمثيلية منير مكرم مسلسل المداح 6

أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت
ليس إنتر ميامي.. فابريزيو رومانو يتحدث عن وجهة صلاح المقبلة
رياضة عربية وعالمية

ليس إنتر ميامي.. فابريزيو رومانو يتحدث عن وجهة صلاح المقبلة
رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
أخبار مصر

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء
أخبار مصر

هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
أخبار مصر

يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب