سحر رامي تكشف تفاصيل حياتها بعد وفاة حسين الإمام: "كنت ضايعة"

كتب : سهيلة أسامة

04:42 م 26/03/2026

كشفت الفنانة سحر رامي تفاصيل حياتها بعد وفاة زوجها الفنان الراحل حسين الإمام، وسبب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية.

وقالت سحر رامي، خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة "الحياة": "مكنتش مصدقة إنه سابني في نص السكة، الحمد لله.. خدت فترة عدم اتزان علشان أوصل للي أنا فيه، كنت ضايعة".

وأضافت: "أنا معتزلتش، لكن عمر ما حد عرض عليا حاجة مناسبة، ولو اتعرضت حاجة مش هتناسبني برفضها".

وتابعت: "استغربت إن محدش حاول يشغلني بعد وفاة حسين، كنت محتاجة ده علشان أخرج من اللي أنا فيه، لكن الحمد لله اهتميت بنفسي وبأولادي وقدرت أكمل مشواري".

سحر رامي تتحدث عن علاقتها بأبنائها
وتحدثت عن أبنائها، قائلة: "ولادي كلهم شبه أبوهم، يوسف بيلعب موسيقى وبيخرج وبيصور، فنان شامل، وسالم بيطبخ هايل زي أبوه"

وفاة الفنان حسين الإمام
يُذكر أن الفنان حسين الإمام رحل بشكل مفاجئ في 17 مايو عام 2014، عن عمر ناهز 63 عامًا، إثر أزمة قلبية حادة داخل منزله.

