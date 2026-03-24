لقطات وفيديو لكريم فهمي من كواليس الحلقة الأخيرة في وننسى اللي كان

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جمهورها مجموعة من الصور من حفل خطوبتها، والتي لاقت إعجابًا واسعًا من متابعيها ومحبيها.

أول تعليق من ملك أحمد زاهر بعد إعلان خطوبتها

ونشرت ملك الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "كل شيء في ذلك اليوم كان يعكس شخصيتي تمامًا... حالم، بسيط، رقيق، ومليء بالفراشات".

تعليقات الجمهور على الصور

وحازت الصور على تفاعل كبير من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "قمر"، "أحلى واحدة"، "أحلى عروسة"، "سرقتي قلبي بجمالك"، "ما شاء الله على الحلاوة"، "ربنا يسعدك يا رب"، "قمر 14".

تفاصيل حفل خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف الليثي

واحتفلت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بخطبتها على السيناريست شريف الليثي، نجل الإعلامي عمرو الليثي، أمس السبت، وذلك في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

أعمال تنتظر عرضها ملك زاهر قريبًا

وتشارك ملك زاهر في مسلسل "أن وهو وهم"، بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، وميمي جمال، ومن إخراج زهير قنوع، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

وفاة المخرج والناقد السينمائي أحمد عاطف بعد صراع مع المرض

أنجلينا جولي تكشف عن تلقيها رسالة مؤثرة من فتاة غزاوية