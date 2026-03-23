أعربت شركة مصر للطيران عن استيائها الشديد إزاء ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، من مقطع مأخوذ من أحد الأعمال السينمائية وهو فيلم السلم والثعبان 2: لعب عيال، تضمن ظهور الزي الرسمي لأطقم الضيافة الجوية بشكل اعتبرته الشركة غير لائق ولا يعكس الصورة المهنية المشرفة للعاملين بها.

وأكدت الشركة، في بيان رسمي، رفضها القاطع لأي محتوى من شأنه الإساءة إلى صورتها الذهنية أو التقليل من مكانتها وقيمتها، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مشددة على أن استخدام الزي الرسمي في سياقات مسيئة لا يمكن تبريره تحت دعوى حرية الإبداع الفني.

وظائف أثارت الجدل في السلم والثعبان 2

كما أثار فيلم السلم والثعبان 2: لعب عيال، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد طرحه عبر المنصات الرقمية، حيث انقسمت آراء الجمهور حول عدد من مشاهده التي وُصفت بالجريئة، ما فتح باب النقاش حول حدود الطرح الفني ومعايير التصنيف العمري، ومدى ملاءمة بعض المحتوى المعروض للجمهور.

وتناول فيلم السلم والثعبان 2: لعب عيال" مشهد جمع عمرو يوسف يرتدي زي كابتن طيار، وأسماء جلال وهي ترتدي ملابس مضيفة جوية، وصاحب المشهد بعد الجمل الجريئة التي تناولها أبطال العمل السينمائي.

ونستعرض في التقرير التالي 8 وظائف تناولها فيلم "السلم والثعبان" أثارت الجدل بسبب تناولها بشكل مغاير تمامًا لشكل الوظيفة على أرض الواقع

مهندس (عمرو يوسف)

طيار ديلفري (عمرو يوسف)

كابتن طيار (عمرو يوسف)

مضيفة جوية (أسماء جلال)

رقاصة (أسماء جلال)

سكرتيرة (أسماء جلال)

سباك (حاتم صلاح)

بارتندر (عمرو وهبة)

ويشارك فى بطولة السلم والثعبان 2، عدد من النجوم، من بينهم ظافر العابدين، ماجد المصرى، سوسن بدر، حاتم صلاح، وفدوى عابد، آية سليم.

