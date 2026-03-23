مينا مسعود يروج لفيلم "في عز الضهر" استعدادا لعرضه على نتفليكس

كتب : مروان الطيب

07:09 م 23/03/2026

روج النجم المصري العالمي مينا مسعود لفيلمه "في عز الضهر" استعدادا لعرضه على منصة "نتفليكس في الشرق الأوسط نهاية شهر مارس الجاري.

نشر مينا مسعود بوستر الفيلم عبر صفحته على "انستجرام" وكتب: "في عز الضهر قادم على نتفليكس 26 مارس، لطالما حلمت بالعودة لمصر من أجل تقديم أول فيلم عربي لي شيء حلمت به لفترة طويلة، الفيلم ثمرة جهدٍ كبيرٍ نابعٍ من شغفي. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة".

عرض فيلم "في عز الضهر" على منصة "يانجو بلاي"

كشفت "يانجو بلاي" مؤخرا عن بدء عرض فيلم "في عز الضهر" ضمن خريطتها لأفلام موسم عيد الفطر 2026.

عرض الفيلم شهر يونيو عام 2025، وشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما هم مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا، محمود البزاوي، بيومي فؤاد، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل.

تدور أحداث الفيلم حول حمزة الكاشف، الذي يجد نفسه فجأة داخل أروقة المافيا الدولية، ويصبح أصغر أعضائها وأكثرهم جرأة، يتم تكليفه بمهمة بالغة الخطورة داخل مصر، ويُدفع إلى مواجهة صراعات داخلية بين انتمائه لأرضه وجذوره.

أعمال ينتظر عرضها مينا مسعود قريبا

يشارك النجم مينا مسعود بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الإثارة " The American Spring"، إلى جانب فيلم الدراما "Daniel"، كما يستعد مينا مسعود للمشاركة في الجزء الثاني لفيلم النسخة الواقعية لفيلم "Aladdin" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

في عز الضهر

بعد إساءة استخدام زيها الرسمي بأحد الأفلام.. بيان عاجل من مصر للطيران
صواريخ إيران تهز "حصن ديمونة".. لماذا فشلت مظلة إسرائيل الدفاعية؟
المحادثات الأمريكية الإيرانية.. ترامب يكشف عن بعض تفاصيل "اتفاق وشيك"
المشدد 6 سنوات لرئيس النادي الإسماعيلي السابق "نصر أبو الحسن"
بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟

