شارك النجم أشرف عبد الباقي، في كليب أغنية "ذكريات" للمطرب عبدالفتاح الجريني، وظهر ضيف شرف الأغنية.

وطرح الكليب كأول عمل مصور من ألبومه الجديد "جريني 2.6"، الذي تم طرحه أمس السبت.

أغنية ذكريات لـ عبدالفتاح الجريني

واختار عبدالفتاح الجريني لتصوير أغنية "ذكريات"، وهي من كلمات الشاعر محمد البوغة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عبادة كيو.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أمس السبت، ألبوم النجم المغربي عبد الفتاح الجريني الذي يحمل عنوان جريني "2.6".

ألبوم عبدالفتاح الجريني

ويضم الألبوم باقة متميزة من الأغاني أبرزها أغنية “أخبار البعد إيه” من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد، أغنية “الكلام ببلاش” من كلمات أحمد عادل توفيق وألحان نور عز العرب، أغنية “أنا لو كنت حبيبك” من كلمات وألحان حماده فراويلة.

كما يضم الألبوم أغنية “الذكريات” من كلمات محمد البوغة وألحان محمد يحيى، بالإضافة إلى أغنية “حد يجاوبني” من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد، أغنية “شفت دي” من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيي، وأغنية “متشالين” من كلمات جمال الخولي وألحان وتوزيع محمد يحيى، أغنية “مفكرتش هحب بعده” من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد.

ويضم الألبوم أيضا أغنية “يا أجمل ما فيا” من كلمات وألحان حماده فراويلة، وأغنية “لما ترجعوا” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، أغنية “يطول ليلي” من كلمات دودج وألحان مصطفى وفقي، والألبوم من إنتاج روتانا وإشراف عام سعيد امام ومدير إنتاج ماجد سليمان .

