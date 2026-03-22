بعد طرح "برشامة".. حاتم صلاح يشكر جمهوره على دعم الفيلم

كتب : نوران أسامة

03:18 م 22/03/2026

وجه الفنان حاتم صلاح رسالة شكر لجمهوره بعد طرح فيلمه الجديد "برشامة" في دور العرض السينمائي، وعبر عن امتنانه للدعم الكبير الذي تلقاه من محبيه.

ونشر صلاح بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب: "شكرًا للجمهور العظيم على النجاح الكبير اللي هما سبب فيه، ويارب دايمًا أكون عند حسن ظنكم.. برشامة في جميع السينمات".

إيرادات فيلم "برشامة"

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 12 مليونًا و314 ألفًا و274 جنيهًا في أول يوم عرض، لتصل إجمالي إيراداته خلال يومين إلى 14 مليونًا و620 ألفًا و65 جنيهًا، متصدرًا قائمة الأفلام المنافسة على شباك التذاكر.

قصة فيلم "برشامة"

تدور أحداث الفيلم داخل لجنة امتحان الثانوية العامة (منازل) لمادة اللغة العربية، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات وسط فوضى وغش جماعي، ويحاول أولياء الأمور مساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.

فريق عمل الفيلم

فيلم "برشامة" من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، ومن إنتاج شركتي "سكاي ليميت" و"فيلم سكوير".

آخر أعمال حاتم صلاح

يذكر أن آخر أعمال الفنان حاتم صلاح، مسلسل "إفراج" الذي عرض في موسم دراما رمضان المنصرم، على شاشة mbc مصر ومنصة شاهد، وجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية "شداد"

مسلسل "إفراج" بطولة: عمرو سعد، تارا عماد، ناهد السباعي، عبدالعزيز مخيون، أحمد عبدالحميد، بسنت شوقي، صفوة، محسن منصور، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

