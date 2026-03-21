تحدثت المطربة الشعبية هدى عن السبب وراء ابتعادها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، وعلاقتها بنجوم الوسط الفني.

حلت المطربة الشعبية هدى ضيفة على برنامج "كشف حساب" تقديم الإعلامية إنجي هشام ويعرض على قناة "هي" وتطرقت خلال حديثها عن نيتها ارتداء الحجاب، إلى جانب العديد من التفاصيل التي تخص حياتها الشخصية.

وعن نيتها ارتداء الحجاب قالت: "أنا نفسي ربنا يهديني وألبس الحجاب، بس بصراحة مسؤوليات كتيرة ورايا، ومعنديش باب رزق غير الغنا، الفكرة دي دايما بتجيلي، ونفسي أسيب الغنا من زمان".

مشوار المطربة هدى الفني

مطربة وممثلة مصرية من مواليد القاهرة سنة 1976 بدأ مشوارها الفنى عن طريق الحفلات المدرسية التي كانت تقام فى مدرستها الثانوية ثم درست فى معهد الموسيقى العربية.

أول البوم لها كان مع شركة الشرق بعنوان اه منك تم إنتاج هذا الألبوم عام 200، ثم انتقلت بعض ذلك مع شركة تالة وقامت معها بتسجيل ألبوم يلا خير عام 2004.

شاركت بعدد من الأعمال الفنية كانت بدايتها بفيلم "الزمهلوية" عام 2008، مرورا بمسلسل "مزاج الخير" عام 2013، ومسلسل "جبل الحلال" عام 2014، وكانت آخر مشاركاتها الفنية بمسلسل "قيد عائلي" عام 2019.

كواليس برنامج "كشف حساب"

برنامج “كشف حساب" تقديم الإعلامية إنجي هشام ويعرض على شاشة “هي”، من الأحد إلى الأربعاء، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، يستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن، والذين يكشفون العديد من التفاصيل الخاصة بحياتهم العملية والشخصية لأول مرة.

اقرأ أيضا:

إلهام شاهين تشيد بـ حكاية نرجس: ريهام عبدالغفور جبارة في شخصية نرجس

حلا شيحة تهنئ جمهورها ومتابعيها على "إنستجرام" بمناسبة عيد الفطر



