شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة لها، احتفالا بعيد الفطر المبارك، ووجهت رسالة تهنئة لهم.

حلا شيحة تهنئ الجمهور بعيد الفطر

ظهرت حلا بصحبة أطفالها داخل سيارتها وفي أحد المطاعم، يستمتعون بوقتهم في إجازة عيد الفطر المبارك، وعلقت "تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وعيد فطر مبارك عليكم وعلى أحبابكم وكل عام وأنتم بخير. الغاليين أهل فلسطين الصامدين دعائنا لا ينقطع وكل عام وأنتم بخير".

أعمال حلا شيحة الأخيرة قبل ارتداء الحجاب

كانت حلا شيحة عادت للتمثيل بعد خلعها الحجاب، وشاركت في بطولة عدد من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية، بينها فيلم مش أنا مع النجم تامر حسني، مسلسل زلزال مع النجم محمد رمضان.

كما قدمت مسلسل خيانة عهد مع النجمة الكبيرة يسرا وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، وكان ظهورها الأخير قبل العودة لارتداء الحجاب في مسلسل إمبراطورية م، مع النجم خالد النبوي، والمأخوذ عن نص أدبي يحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة، بطولة: نور النبوي، نشوى مصطفى، مايان السيد، محمود حافظ، هاجر السراج.

