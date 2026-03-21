كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن السر وراء النجاح الكبير لمسلسل "حكاية نرجس" الذي عرض في النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026.

احتفلت ريهام عبد الغفور بنجاح المسلسل وكتبت عبر صفحتها على "فيسبوك": "في حد قال حاجة وحاسة انها ممكن تكون اقرب حاجة للي حصل، حد قال أبوها بيدعي لها من الجنة وده اعتقد ممكن يبقي تفسير منطقي للعطاء الكبير اللي حصلي السنة دي".

وتابعت: "الحمد لله، كل شخص قدام ووراء الكاميرا ما شفتش منه غير كل تشجيع ودعم وحب وخوف عليا دي غير الحماس والشغف والإصرار ، مش عارفه أشكركم ازاي زمايلي وأساتذتي وأصحااااااااااااااااابي".

الجمهور يشيد بمسلسل "حكاية نرجس"

أشاد الجمهور بمسلسل "حكاية نرجس"، وبالأخص أداء الفنانة ريهام عبد الغفور ضمن أحداث المسلسل، وأنه أحد أقوى أدوارها في الدراما التلفزيونية هذا العام.

وتدور أحداث المسلسل حول نرجس التي تعاني من ضغوطات اجتماعية بسبب عدم الإنجاب، وتقرر خطف عدد من الأطفال وسط العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة.

وشارك ببطولة المسلسل كل من حمزة العيلي، بسنت أبو باشا، تامر نبيل، سماح أنور، تأليف عمار صبري، إخراج سامح علاء.

ريهام عبد الغفور تشارك بفيلم "برشامة" في عيد الفطر

تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور بفيلم "برشامة" الذي يعرض حاليا بالسينمات ضمن موسم أفلام عيد الفطر.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شاب يبتكر وسيلة غش جديدة للنجاة من جحيم الثانوية العامة، مما يوقعه في العديد من المفارقات الطريفة والكوميدية.

ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من نجوم السينما المصربة، هم الفنان هشام ماجد، من باسم سمرة، حاتم صلاح، مصطفى غريب، فدوى عابد، تأليف خالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

