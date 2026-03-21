أول رد من عمرو محمود ياسين على شائعة تمس حياته الشخصية.. ماذا قال؟

أثارت نهاية أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "وننسى اللي كان" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، ومسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمد العوضي الجدل بين الجمهور بعد عرضهما ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ولاحظ الجمهور تشابه أحداث الحلقة الأخيرة بين العملين، إذ انتهت أحداث مسلسل "علي كلاي" بفوز "علي كلاي" بمباراته الأخيرة ضمن بطولة "MMA"، لتظهر بعدها حبيبته روح وهي تحتضنه وسط أجواء رومانسية.

وعلى الجانب الآخر انتهت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "وننسى اللي كان" بفوز الجارد "بدر بإحدى مباريات الـ "MMA"، إذ فوجئ بوجود حبيبته "جليلة" التي قامت باحتضانه فرحا بالفوز وعودتهما في نهاية المسلسل، وجاءت التعليقات:" هما ازاي عاملين نفس المشهد، للدرجة دي فاهمين دماغ بعض؟، الموضوع دا مش صدفة، معقول دي صدفة، بس العوضي شكله مبسوط، المسلسين فيهم شبه من بعض".

مسلسل "وننسى اللي كان" يتصدر قوائم المشاهدات

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تصدر مسلسلها مؤشرات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة، وسط إشادة الجمهور بأداء ياسمين عبد العزيز ضمن أحداث المسلسل.

كواليس مسلسل "وننسى اللي كان"

يعد مسلسل "وننسى اللي كان" هو التعاون الثاني على التوالي بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والسيناريست عمرو محمود ياسين بعد نجاح مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول النجمة جليلة التي تجد نفسها محاصرة في شباك تهديد غامض يحول حياتها لساحة مطاردة؛ وهنا يتقاطع طريقها مع بدر، المقاتل المحترف الذي اعتزل الحلبات ليجد نفسه في مواجهة من نوع آخر كحارس شخصي لها. ومع تصاعد وتيرة الخطر، تذوب الحدود بين الواجب والمشاعر، ليتحول بدر من درع واق لشريك في معركة عشق لا تخضع لقواعد الفنون القتالية، حيث يصبح الحفاظ على الحب أصعب بكثير من الحفاظ على الحياة.

وشارك ببطولة المسلسل كل من كريم فهمي، خالد سرحان، محمد لطفي، منة فضالي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

كواليس مسلسل "علي كلاي"

حقق مسلسل "علي كلاي" نجاحا كبيرا وقت عرضه، نظرا للأحداث المثيرة التي جذبت قطاع كبير من الجمهور.

تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى علي نال لقب «كلاي» بين جيرانه بفضل براعته الاستثنائية في الملاكمة، وبعيداً عن حلبة النزال، يعمل في تجارة قطع غيار السيارات، محاولا الموازنة بين خشونة عمله وطموحاته الرياضية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

