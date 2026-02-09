نعوم عصام تحتفل بزفافها اليوم

رمضان 2026.. خناقة مها نصار وهند صبري في كواليس "مناعة"من "الردح" لتدخل

أعلنت المطربة نعوم عصام، عن موعد احتفالها بزفافها، وطلبت من جمهورها الدعاء لها.

وكشفت نعوم، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن الموعد، وكتبت: "فرحي النهاردة، ادعولي دعوة حلوة من قلبكم".

وقال هاني عوني "مدير أعمال نعوم" في تصريح خاص لـ"مصراوي": "العريس يدعى إسلام، ومن خارج الوسط الفني".

وقدمت الفنانة نعوم عصام عدة أغاني منها "توت بري" بمشاركة مغني المهرجانات حودة بندق، و"كده عيب" و"مسا مسا".

كما شاركت بالغناء في فيلم "ولاد رزق 2"، مع فريق المدفعجية، وفي أول ظهور لها كممثلة شاركت مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل "سلطانة المعز".