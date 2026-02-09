إعلان

وفاة شقيقة المخرج إميل شوقي بعد أيام من وفاة أخيهما

كتب : منال الجيوشي

01:48 م 09/02/2026

إميل شوقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أعلن المخرج إميل شوقي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة شقيقته أوجيني.

وكتب إميل شوقي: "سافرت إلى السماء أختي الغالية أوجيني، صلاة الجنازة اليوم الساعة 1 ظهرا، والعزاء من الساعه 6 بكنيسة الملاك، مساكن شيراتون".

وأعلن المخرج إميل شوقي، منذ أيام، وفاة شقيقه الأكبر رضا شوقي.

يذكر أن آخر أعمال إميل شوقي المسرحية "ليلة القتلة"، والتي عرضت عام 2022.

بينما شارك بالتمثيل في مسلسل "النص" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة أحمد أمين.

إميل شوقي فيسبوك صلاة الجنازة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجم الزمالك السابق: توروب قليل على الأهلي.. وكهربا أفضل من المحترف الجديد
رياضة محلية

نجم الزمالك السابق: توروب قليل على الأهلي.. وكهربا أفضل من المحترف الجديد
"اجتماعاته تمتد إلى 3 عصرًا".. كواليس يوم عمل وزير الصحة قبل التعديل الوزاري
أخبار مصر

"اجتماعاته تمتد إلى 3 عصرًا".. كواليس يوم عمل وزير الصحة قبل التعديل الوزاري
التعليم تعلن توزيع منهج البرمجة للصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026
مدارس

التعليم تعلن توزيع منهج البرمجة للصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026
تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان
شئون عربية و دولية

تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان
لسنا أداة جَلد على رقبة الحكومة.. الملا: قريبًا الاستماع إلى خطط الكهرباء
أخبار مصر

لسنا أداة جَلد على رقبة الحكومة.. الملا: قريبًا الاستماع إلى خطط الكهرباء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة