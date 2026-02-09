وفاة شقيقة المخرج إميل شوقي بعد أيام من وفاة أخيهما



أعلن المخرج إميل شوقي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة شقيقته أوجيني.

وكتب إميل شوقي: "سافرت إلى السماء أختي الغالية أوجيني، صلاة الجنازة اليوم الساعة 1 ظهرا، والعزاء من الساعه 6 بكنيسة الملاك، مساكن شيراتون".

وأعلن المخرج إميل شوقي، منذ أيام، وفاة شقيقه الأكبر رضا شوقي.

يذكر أن آخر أعمال إميل شوقي المسرحية "ليلة القتلة"، والتي عرضت عام 2022.

بينما شارك بالتمثيل في مسلسل "النص" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة أحمد أمين.