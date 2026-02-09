تصدرت أزمة الفنانة هند صبري وزميلتها الفنانة مها نصار، محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن نشوب مشادات حادة في كواليس تصوير مسلسل "مناعة"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

مشادة في الكواليس

بدأ الحديث عن ما يحدث في كواليس تصوير مسلسل "مناعة"، عبر مواقع التواصل، وتردد وقوع مشادة حادة، بين البطلة هند صبري، ومها نصار "التي تؤدي دور شقيقتها في المسلسل".

مها نصار تفتح النار

زادت سخونة الموقف، بعد شن مها نصار، عبر منشورات لها على صفحتها في موقع "إنستجرام"، هجومها ضد فيه هند صبري.

ووجهت لها اتهامات بالتطاول عليها بأسلوب "الردح"، قائلة: "ممكن أسامحك على سواد قلبك وغيرتك وحقدك.. لكن تتطاولي عليا وتردحي لي قدام الناس مستحيل أسامحك عليه".

بطلي تعملي حملات

وفي منشور لها تم حذفه لاحقا، وجهت مها نصار رسالة مباشرة إلى هند صبري تطالبها بالتوقف عن شن "حملات إلكترونية ممولة" ضدها وضد الفنانة هدى الإتربي.

وكتبت: "وياريت يا هند تبطلي تعملي حملات عليا أنا وهدى لأن هدى مش طرف في المشكلة".

تجاهل هند صبري

من جانبها التزمت هند صبري الصمت التام وتجاهلت التعليق، وواصلت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، نشر صورها من كواليس مشاركتها في برنامج "شارك تانك".

تدخل نقابي

مع تصاعد الأزمة، تدخل نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي لاحتواء الموقف، وطلب من مها نصار حذف المنشور المثير للجدل.

تعديل اضطراري

كشفت مصادر في كواليس المسلسل، في تصريح لـ"مصراوي"عن اتفاق صناع العمل على تعديل المشاهد المتبقية التي تجمع هند صبري ومها نصار، "إذ تؤدي مها شخصية شقيقة هند"، لتجنب الصدام مجددا.

يذكر أن المسلسل من إخراج حسين المنباوي "طليق مها نصار"، وقصة عباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، ويشارك في بطولته رياض الخولي، ميمي جمال، أحمد خالد صالح، خالد سليم، كريم قاسم، أحمد الشامي، محمد أنور.