تطورات أزمة "تسجيلات شقيق شيرين".. محاميها يتهم مدير صفحاتها ودفاعه يرد

أثارت تسجيلات صوتية جرى تداولها عبر تطبيق "واتساب"، نُسبت إلى شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تضمنت إساءات وألفاظًا حادة بحقها، ما فتح باب التساؤلات حول توقيت تسريبها والجهة التي تقف خلف نشرها.

من جانبه، أعلن المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين عبدالوهاب، في بيان رسمي، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المسؤول السابق عن إدارة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، متهماً إياه بالوقوف وراء هذه التسريبات، ومؤكداً في الوقت ذاته أن محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة، ليس له أي علاقة بتلك الواقعة.

وفي سياق متصل، نفى المحامي فهد مرزوق، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، صلة موكله "محمد سرور" بتلك التسريبات، مشدداً على أن الزج باسم موكله في الأزمة يفتقر إلى الدقة، وأن جهات التحقيق هي المنوطة بكشف الملابسات.

وتابع: "هناك أيضا محاولات للزج باسم موكلي محمود سرور، في القضية التي تخص قناة المطربة، في موقع يوتيوب، والزعم بعرضها للبيع من طرفه، وهذا غير صحيح بالمرة، والبلاغ الرسمي المقدم بشأن القناة، وهو رقم ٤٥٥ لسنة ٢٠٢٥ جنح اقتصادية، مقدم من محاميها ضد محمد سيد، شقيق شيرين عبد الوهاب".

يذكر أن محكمة جنح الاقتصادية، حددت يوم 21 فبراير الجاري، لنظر القضية رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢٦ جنح مالية، التي اقامتها المطربة شيرين عبد الوهاب، ضد مدير صفحاتها السابق محمود محمد حسين سرور.