إعلان

"جحود على الأمهات".. مصطفى شعبان يعلق على واقعة تعدي سيدة على والدتها المسنة

كتب : منال الجيوشي

04:27 م 08/02/2026 تعديل في 04:47 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    صور من فيديو السيدة المعتدى عليها
  • عرض 4 صورة
    السيدة المسنة المعتدى عليها
  • عرض 4 صورة
    الفنان مصطفى شعبان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفاعل الفنان مصطفى شعبان، مع واقعة تعدي سيدة على والدتها المسنة بالشرقية، ونشر صورة من الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وعلق مصطفى شعبان: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا"، "وقل ربِ ارحمهما كما ربياني صغيرا"، واستكمل: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن لما رأيناه من جحود على الأمهات، أمي ثم أمي ثم أمي، ربنا يديكي الصحة ويطول في عمرك ياست الحبايب".

وأثارت واقعة تعدي سيدة على والدتها المسنة التي تجاوزت ٩٠ عاما، حالة من الغضب، وتم ضبط السيدة وبحوزتها العصا المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

من ناحية أخرى ينتظر الفنان مصطفى شعبان عرض مسلسله الرمضاني الجديد "درش" ويشاركه البطولة: سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، محمد علي رزق، غادة طلعت، هاجر الشرنوبي، سارة نور.

مصطفى شعبان واقعة السيدة المسنة سيدة تسحل والدتها

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اشتباه بوجود قنبلة".. مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب متجهة إلى لندن
شئون عربية و دولية

"اشتباه بوجود قنبلة".. مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب متجهة إلى لندن
سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي.. محمد صلاح أساسيًا
رياضة عربية وعالمية

سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي.. محمد صلاح أساسيًا
برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر
الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

من بينهم لميس الحديدي.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وسط عدد من الأصدقاء (صور)
زووم

من بينهم لميس الحديدي.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وسط عدد من الأصدقاء (صور)
إسدال الستار على قضية "الدارك ويب".. الإعدام لقاتل طفل شبرا والمشدد لشريكه
أخبار المحافظات

إسدال الستار على قضية "الدارك ويب".. الإعدام لقاتل طفل شبرا والمشدد لشريكه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟