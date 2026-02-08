من بينهم لميس الحديدي.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وسط عدد من الأصدقاء (صور)

شيري عادل تشارك صورًا من كواليس مسلسل "فن الحرب" قبل عرضه في رمضان 2026

تفاعل الفنان مصطفى شعبان، مع واقعة تعدي سيدة على والدتها المسنة بالشرقية، ونشر صورة من الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وعلق مصطفى شعبان: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا"، "وقل ربِ ارحمهما كما ربياني صغيرا"، واستكمل: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن لما رأيناه من جحود على الأمهات، أمي ثم أمي ثم أمي، ربنا يديكي الصحة ويطول في عمرك ياست الحبايب".

وأثارت واقعة تعدي سيدة على والدتها المسنة التي تجاوزت ٩٠ عاما، حالة من الغضب، وتم ضبط السيدة وبحوزتها العصا المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

من ناحية أخرى ينتظر الفنان مصطفى شعبان عرض مسلسله الرمضاني الجديد "درش" ويشاركه البطولة: سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، محمد علي رزق، غادة طلعت، هاجر الشرنوبي، سارة نور.