قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية

أفادت قناة الجزيرة، في نبأ عاجل لها، بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وبحسب مصادر فلسطينية، اندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، إضافة إلى مداهمة عدد من المنازل.

يأتي ذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم "الفارعة" جنوب طوباس في الضفة الغربية، بعدة دوريات عسكرية، وانتشار قوات مشاة داخله، إلى جانب مداهمة وتفتيش عدد من المنازل.