قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية

كتب-مصطفى الشاعر:

07:55 م 08/02/2026 تعديل في 08:18 م

أرشيفية

أفادت قناة الجزيرة، في نبأ عاجل لها، بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وبحسب مصادر فلسطينية، اندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، إضافة إلى مداهمة عدد من المنازل.

يأتي ذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم "الفارعة" جنوب طوباس في الضفة الغربية، بعدة دوريات عسكرية، وانتشار قوات مشاة داخله، إلى جانب مداهمة وتفتيش عدد من المنازل.

إسرائيلي مدينة نابلس مصادر فلسطينية قوات خاصة إسرائيلية

