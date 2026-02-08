من القرش لـ القرد.. 10 حيوانات استعان بها رامز جلال في برامج المقالب

"جحود على الأمهات".. مصطفى شعبان يعلق على واقعة تعدي سيدة على والدتها

كشفت قناة "ام بي سي مصر"، عن البوستر الأول لبرنامج المقالب الجديد للفنان رامز جلال والمقرر عرضه في رمضان 2026.

وظهر رامز جلال في البوستر بظهره من الخلف، يرتدي يرتدي جاكت جلد باللون الأحمر اللامع، وبشعر برتقالي، ويحمل قرد صغير.

يستعين رامز جلال دائمًا بالحيوانات المفترسة والغير أليفة ضمن أحداث برامج المقالب من أجل استخدامها في تنفيذ المقالب، وإضافة عنصر الإثارة ضمن أحداث البرنامج.

وكانت أبرز تلك الحيوانات، النمر، تنين الكمودو، الدب، الغوريلا، الثور، والثعبان، النعام والكلب، وأخيرًا حيوان القرد.

وإليكم قائمة بالحيوانات التي استعان بها رامز في برامجه السابقة:

رامز جاب من الآخر 2024

استعان الفنان رامز جلال في برنامج رامز جاب من الآخر، بنوع جديد من الحيوانات، وهي النعامة والكلب، ليشوق جمهوره لنوعية جديدة من المقالب، وسط مفاجآت مدوية وغير متوقعة لضحايا البرنامج.

رامز نيفر إند 2023

استعان رامز جلال ببرنامج رامز نيفر إند بـ "الثور" والذي كان أحد أبطال برنامج المقالب، الذي تم تصويره في الرياض، حيث يستدرج رامز جلال الضيف داخل مطعم، ثم يقتحم الثور الحائط الزجاجي مهاجمًا الضحية.

رامز مجنون رسمى 2020

استخدم فريق عمل برنامج "رامز مجنون رسمي"، الثعبان لإثارة مخاوف الضيف، قبل أن يتم احتجازه داخل صندوق زجاجي يُملأ تدريجيًا بالمياه، بينما يوجد بداخله كائن بحري يشبه "الكابوريا"، في مشهد يزيد من حدة التوتر ويعتمد على عنصر المفاجأة.

رامز فى الشلال 2019

في برنامج "رامز في الشلال"، اعتمد الفنان رامز جلال على عنصر الرعب لإرباك الضيوف، من خلال ظهور غوريلا تخرج من بين الغابات وتندفع نحوهم في مشهد يوحي بالهجوم، ما يدفع الضحايا إلى فقدان السيطرة على أعصابهم والانهيار من الخوف، قبل أن تتكشف حقيقة المقلب ويكتشف الضيف أن رامز جلال هو من كان يرتدي زي الغوريلا.

رامز تحت الصفر 2018

حرص الفنان رامز جلال على تصوير أحداث برنامج "رامز تحت الصفر" في روسيا قبيل انطلاق بطولة كأس العالم، حيث اعتمد على إثارة الرعب باستخدام حيوانات مفترسة، من بينها النمر والدب.

رامز تحت الأرض 2017

استعان رامز جلال بمجسم لتنين كومودو، أحد أنواع سحالي الورل البرمائية، في برنامج "رامز تحت الأرض"، حيث يتم إيهام الضيف بحضوره إلى الإمارات لإجراء لقاء صحفي داخل واحة صحراوية.

ومع تصاعد الأحداث، يفاجأ الضيف بسقوطه في الرمال المتحركة، قبل أن يظهر رامز متخفيًا في هيئة سحلية عملاقة تهاجمه، إلى أن يكشف عن هويته في اللحظات الأخيرة.

رامز قرش البحر 2014

اختار رامز جلال مدينة الغردقة مسرحًا احداث برنامج "رامز قرش البحر"، إذ يستضيف أحد الفنانين على متن يخت سياحي، قبل أن يتعرض القارب للغرق بعد قيام أحد الغواصين بفتح سدادة فيه.

وخلال أحداث المقلب، تظهر سمكة قرش تهاجم القارب ومن عليه، ثم يفاجأ الضيف بخروج رامز جلال من داخل غواصة صغيرة بمجسم القرش.