سجل مهرجان ميدفست مصر حضورا لافتا خلال تواجده في فعاليات الدورة الـ 48 لمهرجان كليرمون-فيران الدولي للأفلام القصيرة في فرنسا، أحد أهم وأكبر مهرجانات الفيلم القصير في العالم، وذلك خلال المشاركة في سوق المهرجان في جناح مشترك يجمعه مع I Am a Film من مصر وCineolio من دولة الإمارات العربية المتحدة.

يحرص ميدفست مصر على التواجد في الفعاليات السينمائية العالمية الهامة خاصة التي تهتم بالأفلام القصيرة وتعتبر منصة هامة للتواصل المباشر مع صناع الأفلام، وإدارة المهرجانات، وشبكات التوزيع الدولية، فضلا عن إتاحة الفرصة للمبدعين المصريين للتواجد في ثاني أكبر مهرجان سينمائي في فرنسا بعد مهرجان كان من حيث عدد الجمهور والحضور المهني.

وتعاون ميدفست مصر على مدار عامين مع المركز الثقافي الفرنسي بمصر في تقديم جوائز مخصّصة لدعم المخرجين الصاعدين لحضور المهرجان، وهي الجائزة التي توجت بها المخرجة الصاعدة سلمى سطوحي خلال حفل ختام الدورة السابعة من ميدفست مصر العام الماضي.

وقال مينا النجار مؤسس ومدير مهرجان ميدفست مصر للأفلام القصيرة في بيان صحفي، إن التواجد في أسواق المهرجانات الدولية ومنها كليرمون-فيران يعد فرصة كبيرة لصناع الأفلام للإطلاع على التجارب والرؤى المختلفة في صناعة السينما المتطورة بشكل مستمر، سواء على مستوى الموضوعات أو أساليب تنفيذها وحتى اقتصاديات المهنة، إضافة إلى وجود فرصة حقيقية ليتعرف العالم على الإنتاج المصري والعربي من الأفلام القصيرة؛ ما يفتح الباب أمام بناء شراكات جديدة، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون مع جهات فاعلة في صناعة الفيلم القصير من مختلف أنحاء العالم. وأضاف "النجار" أن أحد أهداف ميدفست مصر هو دعم المواهب السينمائية الشابة من خلال المبادرات المختلفة "قدمنا هذا العام منحة دراسية كاملة للحصول على بكالوريوس الدراسات السينمائية لمدة 3 سنوات بالتعاون مع جامعة إسلسكا، وأيضا جوائز للمواهب من المخرجين الصاعدين لحضور الفعاليات السينمائية الهامة ومنها للعام الثاني- مهرجان كليرمون-فيرون لنوفر فرصة الاحتكاك عن قرب بأهم صناع ومبدعي الأفلام القصيرة في العالم".