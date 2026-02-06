جورجينا تنشر صورة مع كريستيانو رونالدو

نشرت جورجينا رودريجيز صورة جديدة تجمعها بلاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو من أحدث ظهور لهما على السوشيال.

وأتبعتها بمجموعة صور ظهر خلالها كريستيانو وهو يستمتع بوقته مع أطفاله عبر ستوري انستجرام.

جورجينا في البيت الأبيض

كشفت جورجينا مؤخرا عن وجودها في البيت الأبيض من أجل حضور العرض الخاص للفيلم الوثائقي "ميلانيا" بطولة ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشهد الحفل حضور عدد من أبرز النجوم والمسؤولين.

نشرت جورجينا صور من كواليس وجودها داخل البيت الأبيض عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "كم أنا محظوظة لأحضر العرض الخاص، تجربة رائعة وملهمة، مبروك على الفيلم يا ميلانيا ترامب على الجهد المبذول فيه، وعلى إضفاء الحيوية عليه بهذا الحضور والحساسية".

تدور أحداث الفيلم حول تحول ميلانيا ترامب من مجرد زوجة رجل أعمال إلى السيدة الأولى لأقوى دولة في العالم، ويتطرق الفيلم إلى اللحظات الحاسمة لترامب وعائلته قبل توليه ولايته الثانية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية إلى لحظة إعلانه رئيس أقوى دولة في العالم.

