سهر الصايغ تعلن وفاة عمتها

كتب- مروان الطيب:

أعلنت الفنانة سهر الصايغ عن وفاة عمتها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام.

وكتبت سهر الصايغ: "توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتي الغالية الأستاذة نوال الصايغ، فضلا وليس أمرا أرجو الدعاء".

سهر الصايغ تنتظر عرض "درش" في رمضان 2026

تشارك الفنانة سهر الصايغ، الفنان مصطفى شعبان بطولة مسلسل "درش" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي، غادة طلعت، تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين.

