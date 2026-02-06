أول منشور من روان حسين بعد انتهاء مدة حبسها في الإمارات

كشفت الفنانة وصانعة المحتوى الكويتية، روان بن حسين عن انتهاء مدة حبسها في الإمارات على خلفية توقيفها وهي في حالة سكر مطلع العام الماضي.

ونشرت روان بن حسين صورة لها عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت خلالها داخل الطائرة عائدة إلى الكويت.

دخلت الفنانة الكويتية روان بن حسين، قوائم الأكثر رواجا في مواقع التواصل، عقب توجيه 3 تهم إليها من النيابة العامة في دبي.

الفنانة والبلوجر الكويتية روان بن حسين، كانت قد نشرت مقطع فيديو، تعلن فيه عدم تدخل الخارجية الكويتية، لمساعدتها في الخروج من الإمارات، مؤكدة إنها تم احتجازها دون وجه حق.

النيابة العامة في دبي، من جهتها أصدرت بيان صحفي، وجاء فيه: "رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروج له السيدة (ر.ح) وهي من جنسية خليجية، من ادعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها، والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية".

الفنانة والبلوجر الكويتية روان بن حسين، شاركت كممثلة لأول مرة بالمسلسل الكويتي "ذهبت مع الماء" عام 2022، وللمرة الثانية بالمسلسل الكويتي "الدولة العميقة" عام 2023.

اقرأ أيضا:

عمرو دياب يجتمع مع أبنائه في إعلان رمضاني لصالح احدى شركات المحمول

لقاء الخميسي تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد عبدالمنصف (صور)