ماذا قالت مي عمر عن ردود فعل الجمهور على برومو مسلسل"الست موناليزا"؟

كشفت الفنانة مي عمر، ردود فعل الجمهور على برومو مسلسل "الست موناليزا" الذي تخوض من خلاله دور البطولة ويعرض في موسم دراما رمضان 2026.

وكتبت مي عمر، عبر حسابها على "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين، النجاح الكبير اللي شوفته على برومو مسلسل "الست موناليزا" فاق كل توقعاتي، حقيقي أنا مبسوطة جدا بردود الأفعال الحلوة على برومو المسلسل وإن شاء الله المسلسل يعجبكم".

وتابعت: "ولأن النجاح بيبقى أجمل لما يتشارك، البوست ده إهداء من قلبي لمجموعة MBC، الداعم الحقيقي والسند اللي عمري ما حسيت معاهم إني لوحدي.. MBC مش بس قناة عرض، دي بيت وشريك نجاح".

واستكملت: "شكر خاص جدًا للأستاذ محمد عبد المتعال، على دعمه الكبير، وثقته المستمرة، وإيمانه الصادق بيا وبكل مشروع بقدمه. وبالنسبة للأستاذ محمد مصطفى، بجد مش لاقية كلام يوفّي حقه. اهتمامه الحقيقي بكل تفصيلة في مشاريعي، وحرصه الدائم إنها تطلع بالشكل اللي يليق بيا وبالجمهور، مع تفكيره الاستراتيجي ورؤيته الواضحة، مش بس بيخلّوا المشروع ينجح، دي عوامل بتصنع فرق وبصمة حقيقية. وجوده دايمًا مصدر أمان وثقة كبيرة ليا، ودعمه قيمة أفتخر بيها جدًا".

وأوضحت: "ممتنة جدا لفريق شاهد الرائع: أ.طارق الإبراهيمي، أ.آية مدحت، أ.مها كازامل، وأ. رانيا بدر على احترافيتهم، ودعمهم، ومجهودهم اللي دايمًا بيبان في النتيجة.. روح الفريق عندهم بتخلي أي مشروع يوصل بأفضل صورة".

وأضافت: "شكر كبير لشركة الإنتاج، وللأستاذ حسن العسيري المنتج، على ثقته، وتعبه، وإيمانه بكل مشاريعي من أول لحظة. يا رب دايمًا وشنا يبقى حلو على بعض.. شكر خاص للأستاذ طارق فهمي والأستاذ محمد عبد الوهاب، على دعمهم، وتعاونهم، ومجهودهم الصادق اللي ما بيتنسيش.. كل اسم من دول كان له بصمة حقيقية في الرحلة، وكل نجاح وراه ناس آمنت، واشتغلت، وتعبت.. شكرا من القلب، لأن النجاح دايمًا بيكون أجمل لما يتشارك".

مسلسل "الست موناليزا" يعرض في رمضان 2026 ويخوض بطولته مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، محمود عزب.