أيمن بهجت قمر ضيف برنامج معكم منى الشاذلي.. الجمعة (صور)

كتب : معتز عباس

10:00 ص 05/02/2026
    ايمن بهجت قمر في برنامج معكم منى الشاذلي
    ايمن بهجت قمر واولاده في برنامج معكم منى الشاذلي (2)
    ايمن بهجت قمر في برنامج معكم منى الشاذلي (2)

يحل الشاعر أيمن بهجت قمر وأبنائوه ضيوفًا على برنامج معكم منى الشاذلي، المذاع على قناة ON، يوم الجمعة المقبل.

يسلط أيمن بهجت قمر خلال أحداث الحلقة، الضوء على محطات استثنائية في مسيرته الفنية، كاشفاً عن التحديات التي واجهته خلال رحلته الطويلة مع التأليق.

كما يتحدث عن مشوار كتابة السيناريو الذي استمر لأكثر 15 عاماً، قدم خلالها مجموعة من الأعمال السينمائية التي تركت بصمة واضحة في أرشيف السينما المصرية.

