محمد رمضان يشارك في حفل "أوبرا توت عنخ أمون" بالسفارة الإيطالية في القاهرة (صور)

كتب : معتز عباس

09:54 م 04/02/2026
    محمد رمضان في حفل اوبرا توت عنخ امون بالسفارة المصرية (2)
    لقطات من كلمة زاهي حواس في حفل اوبرا توت عنخ امون (1)
    لقطات من كلمة زاهي حواس في حفل اوبرا توت عنخ امون (2)

حرص المطرب محمد رمضان على حضور الحفل المميز "اوبرا توت عنخ أمون" المقام في السفارة الإيطالية بالقاهرة.

حرض العرض الأوبرالي المهندس نجيب ساويرس والدكتور زاهي حواس عالم المصريات وسفير إيطاليا لدى مصر أوجوستينو باليزي.

عرض " أوبرا توت عنخ آمون"، هو عبارة عن قصة كتبها عالم الآثار زاهي حواس، من ألحان الموسيقار لينو زيمبوني.

محمد رمضان اوبرا توت عنخ أمون السفارة الإيطالية بالقاهرة المهندس نجيب ساويرس زاهي حواس

