محمد رمضان يقبل رأس يحيى الفخراني في حفل "أوبرا توت عنخ أمون" (صور)

حرص المطرب محمد رمضان على حضور الحفل المميز "اوبرا توت عنخ أمون" المقام في السفارة الإيطالية بالقاهرة.

حرض العرض الأوبرالي المهندس نجيب ساويرس والدكتور زاهي حواس عالم المصريات وسفير إيطاليا لدى مصر أوجوستينو باليزي.

عرض " أوبرا توت عنخ آمون"، هو عبارة عن قصة كتبها عالم الآثار زاهي حواس، من ألحان الموسيقار لينو زيمبوني.

