حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

إعداد- نوران أسامة:

داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى متابعيها على انستجرام صورة "سيلفي بإطلالة أنيقة، خطفت بها الأنظار.

بسمة بوسيل

كشفت المطربة بسمة بوسيل عن أحدث ظهور لها بإطلالة شتوية بصحبة صديقتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه على موقع "انستجرام"، صورة بجوار مجسم كأس دوري أبطال أوروبا.

إيمان العاصي

خطفت الفنانة إيمان العاصي الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ظهرت بإطلالة جريئة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية فستان أسود طويل، ورسمت تاتو على ذراعها الأيمن.



ناهد السباعي

تألقت الفنانة هيدي كرم في أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت داخل سيارتها.



ريهام أيمن

شاركت ريهام أيمن جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال.

كارمن سليمان

ظهرت الفنانة كارمن سليمان بإطلالة كاجوال في عيد ميلاد ابنها، ارتدت تيشرت باللون الوردي ونسقت معه بنطلون جينز، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

انتصار

شاركت الفنانة انتصار جمهورها صورًا مع الفنان أحمد العوضي، من كواليس مسلسل "علي كلاي"، المقرر عرضه في رمضان 2026، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

حسام داغر

شارك الفنان حسام داغر جمهوره صورًا له أثناء تواجده في المسجد النبوي، ونشر الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الروضة الشريفة ليلة النصف من شعبان، يارب اكتبها لكل مشتاق لزيارة حبيبك النبي عليه افضل الصلاة و السلام".

ثراء جبيل

نشرت الفنانة ثراء جبيل صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة وظهرت مع قطتها".