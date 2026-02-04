إعلان

تاتو إيمان العاصي وبسمة بوسيل بإطلالة شتوية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

12:30 ص 04/02/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    بسمة بوسيل باطلالة شتوية
  • عرض 11 صورة
    انتصار وأ؛مد العوضي من كواليس مسلسل علي كلاي المقرر عرضه في رمضان 2026
  • عرض 11 صورة
    ثراء جبيل
  • عرض 11 صورة
    داليا مصطفى
  • عرض 11 صورة
    ريهام أيمن في أحدث ظهور
  • عرض 11 صورة
    ايمان العاصي
  • عرض 11 صورة
    كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلاد ابنها
  • عرض 11 صورة
    حسام داغر
  • عرض 11 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 11 صورة
    ناهد السباعي في أحدث ظهور لها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
مصراوي يعرض لكم 10 لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

إعداد- نوران أسامة:

داليا مصطفى
شاركت الفنانة داليا مصطفى متابعيها على انستجرام صورة "سيلفي بإطلالة أنيقة، خطفت بها الأنظار.

بسمة بوسيل
كشفت المطربة بسمة بوسيل عن أحدث ظهور لها بإطلالة شتوية بصحبة صديقتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

محمد رمضان
شارك الفنان محمد رمضان متابعيه على موقع "انستجرام"، صورة بجوار مجسم كأس دوري أبطال أوروبا.

إيمان العاصي
خطفت الفنانة إيمان العاصي الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ظهرت بإطلالة جريئة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية فستان أسود طويل، ورسمت تاتو على ذراعها الأيمن.


ناهد السباعي
تألقت الفنانة هيدي كرم في أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت داخل سيارتها.


ريهام أيمن
شاركت ريهام أيمن جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال.

كارمن سليمان
ظهرت الفنانة كارمن سليمان بإطلالة كاجوال في عيد ميلاد ابنها، ارتدت تيشرت باللون الوردي ونسقت معه بنطلون جينز، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

انتصار
شاركت الفنانة انتصار جمهورها صورًا مع الفنان أحمد العوضي، من كواليس مسلسل "علي كلاي"، المقرر عرضه في رمضان 2026، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

حسام داغر
شارك الفنان حسام داغر جمهوره صورًا له أثناء تواجده في المسجد النبوي، ونشر الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الروضة الشريفة ليلة النصف من شعبان، يارب اكتبها لكل مشتاق لزيارة حبيبك النبي عليه افضل الصلاة و السلام".

ثراء جبيل
نشرت الفنانة ثراء جبيل صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة وظهرت مع قطتها".

داليا مصطفى سمة بوسيل يمان العاصي اهد السباعي يهام أيمن ارمن سليمان راء جبيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في عيد ميلاده..  15 صورة وأبرز المعلومات عن قصة محمد شريف وزوجته
رياضة محلية

في عيد ميلاده..  15 صورة وأبرز المعلومات عن قصة محمد شريف وزوجته
فرص عمل بمشروع الضبعة النووية.. رابط للتقديم والمهن المطلوبة
أخبار مصر

فرص عمل بمشروع الضبعة النووية.. رابط للتقديم والمهن المطلوبة
"جاسر" يطلب طلاق زوجته: "بتحكي أسرارنا على الفيس بوك"
حوادث وقضايا

"جاسر" يطلب طلاق زوجته: "بتحكي أسرارنا على الفيس بوك"
مخطوطة مصرية مفقودة تثير الجدل حول وجود عمالقة حقيقيين
علاقات

مخطوطة مصرية مفقودة تثير الجدل حول وجود عمالقة حقيقيين
بالصور.. تكريم "بُناة المتحف المصري الكبير"
أخبار مصر

بالصور.. تكريم "بُناة المتحف المصري الكبير"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد