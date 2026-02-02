نقيب الموسيقيين يدعو لاجتماع عاجل لبحث أزمة الموسيقار هاني مهنا.. غدًا

وجه النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، الدعوة إلى عقد اجتماع غدًا في تمام الساعة 5 مساءً، يضم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، بحضور الموسيقار هاني مهنا.

يقام الاجتماع للحديث حول ما صدر مؤخرًا عن هاني مهنا من تصريحات في إحدى القنوات التلفزيونية، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الفنية.

وأوضح طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، أن الدعوة للاجتماع تأتي في إطار الحرص على مناقشة الأمر بشكل مؤسسي ومسؤول، وبما يضمن الحفاظ على مكانة الفن المصري وتاريخه، وصون كرامة رموزه الذين أسهموا عبر عقود في تشكيل الوجدان الثقافي للمجتمع.

وشدد مصطفى كامل، على احترامه وتقديره الكامل لكافة الرموز الفنية دون استثناء، مؤكدًا أن النقابة لن تسمح بحدوث أي تجاوزات أو إساءات تمس القامات الفنية أو تقلل من دورهم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من القوة الناعمة للدولة المصرية.

وأكد على ضرورة تكاتف الجهود الفترة المقبلة، للحفاظ على وحدة الصف الفني، والتعامل مع أي خلافات أو تصريحات مثيرة للجدل من خلال الأطر القانونية والنقابية المنظمة، بعيدًا عن التصعيد الإعلامي.

وسف يشهد الاجتماع مناقشة ملابسات الأزمة التي تسبب فيها الموسيقار هاني مهنا، واتخاذ ما يلزم من قرارات أو توصيات تضمن احترام القيم الفنية والمهنية.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، أحال الموسيقار هاني مهنا إلى اتحاد النقابات الفنية، بشأن تصريحاته التي تضمنت إساءةً وهجومًا على عدد من رموز الفن المصري.

وقرر المجلس منع ظهور هاني مهنا إعلاميًا لحين انتهاء الاتحاد من إجراءاته، وذلك عقب استضافته في أحد البرامج، مع إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018 بذلك.

