إعلان

نقيب الموسيقيين يدعو لاجتماع عاجل لبحث أزمة الموسيقار هاني مهنا.. غدًا

كتب - معتز عباس:

09:12 م 02/02/2026 تعديل في 09:30 م

هاني مهنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، الدعوة إلى عقد اجتماع غدًا في تمام الساعة 5 مساءً، يضم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، بحضور الموسيقار هاني مهنا.

يقام الاجتماع للحديث حول ما صدر مؤخرًا عن هاني مهنا من تصريحات في إحدى القنوات التلفزيونية، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الفنية.

وأوضح طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، أن الدعوة للاجتماع تأتي في إطار الحرص على مناقشة الأمر بشكل مؤسسي ومسؤول، وبما يضمن الحفاظ على مكانة الفن المصري وتاريخه، وصون كرامة رموزه الذين أسهموا عبر عقود في تشكيل الوجدان الثقافي للمجتمع.

وشدد مصطفى كامل، على احترامه وتقديره الكامل لكافة الرموز الفنية دون استثناء، مؤكدًا أن النقابة لن تسمح بحدوث أي تجاوزات أو إساءات تمس القامات الفنية أو تقلل من دورهم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من القوة الناعمة للدولة المصرية.

وأكد على ضرورة تكاتف الجهود الفترة المقبلة، للحفاظ على وحدة الصف الفني، والتعامل مع أي خلافات أو تصريحات مثيرة للجدل من خلال الأطر القانونية والنقابية المنظمة، بعيدًا عن التصعيد الإعلامي.

وسف يشهد الاجتماع مناقشة ملابسات الأزمة التي تسبب فيها الموسيقار هاني مهنا، واتخاذ ما يلزم من قرارات أو توصيات تضمن احترام القيم الفنية والمهنية.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، أحال الموسيقار هاني مهنا إلى اتحاد النقابات الفنية، بشأن تصريحاته التي تضمنت إساءةً وهجومًا على عدد من رموز الفن المصري.

وقرر المجلس منع ظهور هاني مهنا إعلاميًا لحين انتهاء الاتحاد من إجراءاته، وذلك عقب استضافته في أحد البرامج، مع إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018 بذلك.

اقرأ أيضا..
بإطلالة شتوية أنيقة.. مي عز الدين تنشر صور جديدة مع زوجها

هاني مهنا نقيب الموسيقيين مصطفى كامل أشرف زكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحدث جلسة تصوير لـ إليسا من حفلها الغنائي في أبو ظبي (صور)
زووم

أحدث جلسة تصوير لـ إليسا من حفلها الغنائي في أبو ظبي (صور)
العثور على جثة سيدة داخل حقيبة في الإسكندرية.. وكاميرات المراقبة تحل لغز
أخبار المحافظات

العثور على جثة سيدة داخل حقيبة في الإسكندرية.. وكاميرات المراقبة تحل لغز
ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة
شئون عربية و دولية

ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
شئون عربية و دولية

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين

الغندور يعلن انتقال إبراهيم عادل للدوري الدنماركي.. ما التفاصيل؟
رياضة محلية

الغندور يعلن انتقال إبراهيم عادل للدوري الدنماركي.. ما التفاصيل؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027