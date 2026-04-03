الكويت: رصد 7 صواريخ باليستية وصاروخين جوالين و26 طائرة مسيرة

كتب : د ب أ

07:05 م 03/04/2026

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان اليوم الجمعة، عن رصد 7 صواريخ باليستية وصاروخين جوالين و26 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال العطوان في بيان صحفي اليوم إن "العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف مصفاة ميناء الأحمدي إضافة إلى تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه للاستهداف مما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية".

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للبيئة وشركة البترول الوطنية الكويتية أن قراءات أنظمة الرصد البيئية وبيانات محطات قياس جودة الهواء في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة لم تسجل أي مستويات غير طبيعية في أعقاب الحرائق التي اندلعت في عدد من وحداتها بعد استهدافها من قبل طائرات مسيرة فجر اليوم.

وجدد الجانبان التأكيد على أن الفرق الفنية المختصة تواصل على مدار الساعة أعمال المتابعة والرصد لحالة جودة الهواء في مصفاة ميناء الأحمدي وكافة المواقع الأخرى التابعة للشركة.

الهجمات الإيرانية الكويت حرب إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
زووم

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
رويترز: إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب
شئون عربية و دولية

رويترز: إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب
مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
شئون عربية و دولية

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس

أخبار

المزيد

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة