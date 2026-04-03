أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان اليوم الجمعة، عن رصد 7 صواريخ باليستية وصاروخين جوالين و26 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال العطوان في بيان صحفي اليوم إن "العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف مصفاة ميناء الأحمدي إضافة إلى تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه للاستهداف مما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية".

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للبيئة وشركة البترول الوطنية الكويتية أن قراءات أنظمة الرصد البيئية وبيانات محطات قياس جودة الهواء في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة لم تسجل أي مستويات غير طبيعية في أعقاب الحرائق التي اندلعت في عدد من وحداتها بعد استهدافها من قبل طائرات مسيرة فجر اليوم.

وجدد الجانبان التأكيد على أن الفرق الفنية المختصة تواصل على مدار الساعة أعمال المتابعة والرصد لحالة جودة الهواء في مصفاة ميناء الأحمدي وكافة المواقع الأخرى التابعة للشركة.