"أمها كويتية وعملت في تقديم البرامج".. معلومات عن زينب ابنة الفنان يوسف شعبان

كتب : مصطفى حمزة

02:07 م 02/02/2026
    زينب ابنة الفنان يوسف شعبان
    زينب فى مسلسل لعبة وقلبت بجد
    زينب ابنة يوسف شعبان
    زينب
    زينب يوسف
    زينب ووالدها

تحدثت الفنانة زينب يوسف شعبان، خلال ظهورها في برنامج "كلمة أخيرة"، عن أصولها قائلة: "أنا نص مصري ونص كويتي".

وقالت زينب، خلال ظهورها مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة": أنا نصي مصري ونصي كويتي، وبعشق مصر والكويت ومفيش تفرقة ودخلت مجال التمثيل بعد وفاة بابا علشان محدش يحطني في مقارنة معاه".

من هي زينب يوسف شعبان؟

- والدتها هي إيمان خالد الشريعان، وهي كويتية، وأنجبت من الفنان يوسف شعبان، اثنين من الأبناء هما مراد وزينب.

- زينب هي أصغر أبناء يوسف شعبان.

-درست الإعلام في الجامعة الأمريكية بالكويت.

- شاركت في تقديم عدة برامج، منها "ليالي الكويت"، و"ليالي الصباح الرمضانية".

-ظهرت كممثلة في المسلسل الكويتي "بيت حمولة".

-في أولى تجاربها كممثلة بالدراما المصرية، شاركت في مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، مع نجوم العمل أحمد زاهر، ورحمة أحمد.

حديث زينب يوسف شعبان

زينب يوسف شعبان برنامج كلمة أخيرة أحمد سالم

