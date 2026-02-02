بينها إطلالات غريبة.. النجمات يتألقن على السجادة الحمراء في حفل جوائز جرامي

تحدثت الفنانة زينب يوسف شعبان، خلال ظهورها في برنامج "كلمة أخيرة"، عن أصولها قائلة: "أنا نص مصري ونص كويتي".

وقالت زينب، خلال ظهورها مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة": أنا نصي مصري ونصي كويتي، وبعشق مصر والكويت ومفيش تفرقة ودخلت مجال التمثيل بعد وفاة بابا علشان محدش يحطني في مقارنة معاه".

من هي زينب يوسف شعبان؟

- والدتها هي إيمان خالد الشريعان، وهي كويتية، وأنجبت من الفنان يوسف شعبان، اثنين من الأبناء هما مراد وزينب.

- زينب هي أصغر أبناء يوسف شعبان.

-درست الإعلام في الجامعة الأمريكية بالكويت.

- شاركت في تقديم عدة برامج، منها "ليالي الكويت"، و"ليالي الصباح الرمضانية".

-ظهرت كممثلة في المسلسل الكويتي "بيت حمولة".

-في أولى تجاربها كممثلة بالدراما المصرية، شاركت في مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، مع نجوم العمل أحمد زاهر، ورحمة أحمد.

حديث زينب يوسف شعبان