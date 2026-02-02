إعلان

في أجواء أسرية.. تامر حسني يُقدم هاجر الشافعي لخطيبها- فيديو صور

كتب - معتز عباس:

01:25 ص 02/02/2026 تعديل في 01:44 ص
    تامر حسني يقدم هاجر الشافعي لخطيبها (1)
    تامر حسني يقدم هاجر الشافعي لخطيبها (2)
    خطيب هاجر الشافعي يقبل يدها
    لحظة تقديم تامر حسني هاجر الشافعي لخطيبها (3)

أقيم قبل قليل، حفل خطوبة مدربة الجيم والبلوجر هاجر الشافعي، بحضور المطرب تامر حسني وشقيقه حسام ويوسف.

حرص تامر حسني خلال الفيديو على تقديم هاجر الشافعي لخطيبها في أجواء أسرية ورومانسية وهادئة، في حضور أسرتها وصديقاتها.

ونشرت هاجر الشافي فيديو وصور حفل خطوبتها على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، إذ كتبت: "حفل خطوبتي من صديقي المقرب".

آخر ظهور لتامر حسني

أحيا تامر حسني حفلا غنائيا في ليلة رأس السنة وشاركه الغناء الفنان تامر عاشور، إذ قام الثنائي على المسرح بغناء عدد من الأغاني سويا وسط تفاعل جمهورهم ومحبيهم.

وظهرت بسمة بوسيل مؤخرًا مع طليقها الفنان تامر حسني وأبنائهم آدم وتاليا أمايا وهم يحتفلون بالعام الجديد.

تامر حسني تامر حسني يُقدم هاجر الشافعي لخطيبها هاجر الشافعي خطوبة هاجر الشافعي

