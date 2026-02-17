إعلان

بكلمات مؤثرة.. ريم مصطفى تنعى والدتها وتطلب من جمهورها الدعاء لها

كتب : سهيلة أسامة

03:04 م 17/02/2026 تعديل في 10:02 م

ريم مصطفى ووالدتها

نعت الفنانة ريم مصطفى والدتها التي رحلت عن عالمنا مساء يوم الأحد الماضي.

ونشرت ريم صورة لوالدتها عبر حسابها على موقع "فيسبوك" من خلال خاصية القصص القصيرة، وكتبت: "يارب ارحم قلبًا كان أحن عليا من الدنيا كلها، برجاء قراءة الفاتحة لأمي".

وفاة والدة ريم مصطفى

وودّعت الفنانة ريم مصطفى والدتها إلى مثواها الأخير، أمس، من مسجد أسد بن الفرات بمنطقة الدقي.

وكان من بين نجوم الفن الذين حضروا جنازة والدة ريم مصطفى، يوسف الشريف وأحمد داوود.

ريم مصطفى

ريم مصطفى والدة ريم مصطفى ريم مصطفى على فيسبوك

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
بينهم زيزو وبنتايك.. نجوم الأهلي والزمالك ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان
جريمة أطفال فيصل.. خطة بدأت بجوجل وانتهت بـ4 جثث بعد علاقة تعارف مع الأم|حيثيات
فبراير شهر المفاجآت.. عبير فؤاد تحذر 3 أبراج بسبب عطارد
"موكب رمضان" في إسنا يرفع علم فلسطين وصورة شيخ الأزهر (صور)

