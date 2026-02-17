فيديو أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا في كأس مصر
كتب : مصراوي
كتب - محمد عبد السلام:
نجح سيراميكا كليوباترا في تحقيق فوزا هاما، على حساب نظيره الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ 16 في كأس مصر.
وسجل أهداف سيراميكا كليوباترا كلا من: جاستيس آرثر في الدقيقة 18، أحمد بلحاج في الدقيقة 70 من عمر المباراة.
وفي المقابل سجل هدف الزمالك الوحيد في المباراة اللاعب محمد إسماعيل في الدقيقة 1+45 من عمر المباراة.
كما أهدر صديق أجولا لاعب سيراميكا كليوباترا لركلة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 60، بعد ارتطامها في يد مدافع الزمالك.
وبهذا الفوز تأهل سيراميكا كليوباترا إلى ربع نهائي كأس مصر ليواجه نظيره طلائع الجيش الذي تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على كهرباء الإسماعيلية بركلات الترجيح.
سيراميكا يطيح بالزمالك من كأس مصر بعد الفوز عليه 2/1 pic.twitter.com/uTwp7xGO3h— ON Sport (@ONTimeSports) February 17, 2026
ما الذي يحدث في اللقاء؟.. جنون وإثارة— ON Sport (@ONTimeSports) February 17, 2026
الحكم يحتسب ركلة جزاء لسيراميكا.. اعتراضات من جانب لاعبي الزمالك.. أوجولا يهدر الركلة pic.twitter.com/R3YPn0KHEM