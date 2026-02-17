مباريات الأمس
فيديو أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا في كأس مصر

كتب : مصراوي

07:35 م 17/02/2026
كتب - محمد عبد السلام:

نجح سيراميكا كليوباترا في تحقيق فوزا هاما، على حساب نظيره الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ 16 في كأس مصر.

وسجل أهداف سيراميكا كليوباترا كلا من: جاستيس آرثر في الدقيقة 18، أحمد بلحاج في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وفي المقابل سجل هدف الزمالك الوحيد في المباراة اللاعب محمد إسماعيل في الدقيقة 1+45 من عمر المباراة.

كما أهدر صديق أجولا لاعب سيراميكا كليوباترا لركلة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 60، بعد ارتطامها في يد مدافع الزمالك.

وبهذا الفوز تأهل سيراميكا كليوباترا إلى ربع نهائي كأس مصر ليواجه نظيره طلائع الجيش الذي تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على كهرباء الإسماعيلية بركلات الترجيح.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

