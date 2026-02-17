إعلان

"الدال على الخير كفاعله".. عمرو سعد يكشف عن مبادرة لسداد ديون 30 غارم وغارمة

كتب : مصراوي

10:26 ص 17/02/2026

عمرو سعد في مسلسل إفراج

كتبت- منال الجيوشي
أعلن الفنان عمرو سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام،عن مبادرة خيرية، للتكفل بسداد ديون 30 غارم وغارمة.

وقال عمرو سعد: "بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا بنعلن إننا بإذن الله هنتكفل بتلاتين حالة من حالات الغارمين والغارمات تكفل كامل".

وأوضح أن مسلسل إفراج سيكون اسم على مسمى، وسيتم التكفل بجميع المصاريف اللازمة حتى الإفراج عنهم وعودتهم إلى منازلهم وأسرهم وحياتهم الطبيعية.

عمرو سعد يكشف عن سبب المبادرة

وأكد عمرو سعد أنه قرر الإعلان عن المبادرة بشكل علني انطلاقًا من مبدأ "الدال على الخير كفاعله"، مؤكدًا أن إظهار أعمال الخير أحيانًا قد يشجع الآخرين على المشاركة والمبادرة، خاصة في ظل وجود طرق عديدة للدعاية يتم إنفاق مبالغ ضخمة عليها دون أثر حقيقي على حياة الناس.

ودعا عمرو سعد زملاءه في الوسط الفني إلى عدم الاكتفاء بتقديم الأعمال الفنية خلال شهر رمضان، بل السعي أيضًا إلى مساعدة المحتاجين خارج الشاشة، مؤكدًا أن الجمهور يستحق الدعم الحقيقي.


وأضاف عمرو سعد: "الفضل بعد الله سبحانه وتعالى للناس اللي عملونا ومينفعش نخدعهم عن طريق المنتج أو الدعاية، ومليون دعوة صادقة خير من 100 مليون إعجاب أو تعليق بيتم شرائه".

وكشف عمرو سعد أن هذه الخطوة تمثل بداية فقط، مشيرًا إلى رصد 10 ملايين جنيه، بهدف توجيهها لمن يحتاجون الدعم الحقيقي على أرض الواقع، والمساهمة في حل مشكلاتهم بشكل مباشر.

أبطال مسلسل "إفراج"

ويشارك عمرو سعد في دراما رمضان بمسلسل "إفراج" الذي يعرض على شاشة mbc مصر، ومنصة شاهد.

والعمل من بطولة: تارا عماد، ناهد السباعي، عبدالعزيز مخيون، حاتم صلاح، صفوة، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي، بسنت شوقي، شريف دسوقي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل إفراج عمرو سعد مسلسلات رمضان ديون الغارمين سداد الديون

