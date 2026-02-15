إعلان

داليا البحيري تشارك في احتفالات عيد الحب وتنشر جلسة تصوير رومانسية مع زوجها (صور)

كتب : مصراوي

01:00 ص 15/02/2026
كتب- مروان الطيب:
نشرت الفنانة داليا البحيري صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تشارك في احتفالات عيد الحب.

ظهرت داليا وسط أجواء رومانسية مع زوجها، إذ ظهر الثنائي وسط عدد من الورود، ووالتقطوا العديد من الصور التذكارية، كما ظهرت في الصور مع إحدى صديقاتها وكتبت داليا على الصور: "الحب في الجو".
آخر مشاركات داليا البحيري الفنية
كانت آخر مشاركات داليا البحيري بفيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023 وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، وخالد سرحان، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.
أعمال تنتظر عرضها داليا البحيري قريبا
تشارك الفنانة داليا البحيري بمسلسل "استراحة محارب" وسط مجموعة من النجوم هم هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.

داليا البحيري عيد الحب

