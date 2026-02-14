إعلان

احتفالًا بالفلانتين.. عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير

كتب : مروان الطيب

07:42 م 14/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عبير صبري تشارك في احتفالات عيد الحب (7)_7
  • عرض 10 صورة
    عبير صبري تشارك في احتفالات عيد الحب (8)_8
  • عرض 10 صورة
    عبير صبري تشارك في احتفالات عيد الحب (5)_5
  • عرض 10 صورة
    عبير صبري تشارك في احتفالات عيد الحب (6)_6
  • عرض 10 صورة
    عبير صبري تشارك في احتفالات عيد الحب (4)_4
  • عرض 10 صورة
    عبير صبري تشارك في احتفالات عيد الحب (2)_2
  • عرض 10 صورة
    عبير صبري تشارك في احتفالات عيد الحب (3)_3
  • عرض 10 صورة
    عبير صبري تشارك في احتفالات عيد الحب (10)_10
  • عرض 10 صورة
    عبير صبري تشارك في احتفالات عيد الحب (1)_1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة عبير صبري في احتفالات عيد الحب الذي يوافق اليوم 14 فبراير من كل عام.

خضعت عبير صبري لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية إطلالة جريئة وجذابة حازت على اعجاب الجمهور والمتابعين.

وكتبت عبير صبري على الصور: "عيد حب سعيد يا حلوين".

عبير صبري تنتظر عرض مسلسل "البخت" في رمضان

تنتظر الفنانة عبير صبري عرض مسلسل "البخت" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول شاب بسيط، سلاحه النقاء والصدق في مواجهة أصحاب النفوذ. يخوض معركة غير متكافئة لكشف جرائمهم، متحدياً الضغوط والتهديدات لإثبات أن الحق أقوى من السلطة، وصولاً إلى تقديمهم للعدالة وتطهير مجتمعه من فسادهم.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، مجدي كامل، تأليف حسام موسى، إخراج معتز حسام.

اقرأ أيضا:

رامي صبري يعلن إلغاء تتر مسلسل "وننسى اللي كان"

10 صور.. نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها: وُلدت لأكون الحب

عبير صبري احتفالات عيد الحب انستجرام عبير صبري إطلالة عبير صبري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد تكشف مؤشرات طقس شهر رمضان
أخبار مصر

الأرصاد تكشف مؤشرات طقس شهر رمضان
كيف تعيد تعيين الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية في حال نسيانه؟
اقتصاد

كيف تعيد تعيين الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية في حال نسيانه؟
هيفاء وهبي جريئة ونسرين خطفت الأنظار.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الحب
الموضة

هيفاء وهبي جريئة ونسرين خطفت الأنظار.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الحب

حبس 6 وتمثيل الواقعة واستدعاء العمدة.. آخر تطورات قضية "شاب ميت عاصم"
أخبار المحافظات

حبس 6 وتمثيل الواقعة واستدعاء العمدة.. آخر تطورات قضية "شاب ميت عاصم"
"الفلانتين أجمل حاجة في الدنيا".. ليلى علوي تتألق في عيد الحب بإطلالة جديدة
زووم

"الفلانتين أجمل حاجة في الدنيا".. ليلى علوي تتألق في عيد الحب بإطلالة جديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان