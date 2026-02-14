"الفلانتين أجمل حاجة في الدنيا".. ليلى علوي تتألق في عيد الحب بإطلالة جديدة

شاركت الفنانة عبير صبري في احتفالات عيد الحب الذي يوافق اليوم 14 فبراير من كل عام.

خضعت عبير صبري لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية إطلالة جريئة وجذابة حازت على اعجاب الجمهور والمتابعين.

وكتبت عبير صبري على الصور: "عيد حب سعيد يا حلوين".

عبير صبري تنتظر عرض مسلسل "البخت" في رمضان

تنتظر الفنانة عبير صبري عرض مسلسل "البخت" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول شاب بسيط، سلاحه النقاء والصدق في مواجهة أصحاب النفوذ. يخوض معركة غير متكافئة لكشف جرائمهم، متحدياً الضغوط والتهديدات لإثبات أن الحق أقوى من السلطة، وصولاً إلى تقديمهم للعدالة وتطهير مجتمعه من فسادهم.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، مجدي كامل، تأليف حسام موسى، إخراج معتز حسام.

