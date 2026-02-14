موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على كايزر تشيفز

"بعد الفوز على كايزر تشيفز".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز على حساب نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذا الفوز رفع نادي الزمالك رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 11 في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، فيما توقف رصيد كايزر تشيفز عند النقطة رقم 10 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وضمن الفارس الأبيض التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 فبراير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات كأس مصر.

أقرأ أيضًا:

"عودة إمام عاشور".. قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري الأبطال

"تاريخ الملكي".. رسائل قوية من جماهير الزمالك للاعبي الفريق خلال مباراة كايزر تشيفز