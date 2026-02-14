مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

2 0
18:00

بترو أتليتكو

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

1 1
21:00

باور ديناموز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

2 1
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

2 0
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

زد

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على كايزر تشيفز

كتب : يوسف محمد

08:29 م 14/02/2026
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز على حساب نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذا الفوز رفع نادي الزمالك رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 11 في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، فيما توقف رصيد كايزر تشيفز عند النقطة رقم 10 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وضمن الفارس الأبيض التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 فبراير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات كأس مصر.

"عودة إمام عاشور".. قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري الأبطال

"تاريخ الملكي".. رسائل قوية من جماهير الزمالك للاعبي الفريق خلال مباراة كايزر تشيفز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

