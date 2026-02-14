بمناسبة عيد الحب.. رنا رئيس تنشر 14 صورة رومانسية تجمعها بزوجها

"الأحمر يليق بهن"..20 صورة من احتفالات نجوم الفن بعيد الحب

احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس بعيد الحب، وشاركت جمهورها ومتابعي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورًا من مناسبات مختلفة تجمعها بزوجها.

وعلقت رنا بكلمات رومانسية على الصور، وكتبت "عيد حب سعيد للرجل الذي يجعل قلبي يشعر بالأمان والحب والراحة. أحبك أكثر مع كل نبضة قلب".

جدير بالذكر أن رنا رئيس شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 ببطولة مسلسل "سيد الناس" إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد فهيم، بشرى، ريم مصطفى، إنجي المقدم، أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة.

وعُرض لـ رنا في رمضان 2025 أيضا مسلسل للأذكياء فقط للمخرج محمد عبدالرحمن حماقي، بطولة حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمود البزاوي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.