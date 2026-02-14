إعلان

بمناسبة عيد الحب.. رنا رئيس تنشر 14 صورة رومانسية تجمعها بزوجها

كتب- مصراوي:

07:14 م 14/02/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    رنا رئيس وزوجها (9)
  • عرض 14 صورة
    رنا رئيس وزوجها (6)
  • عرض 14 صورة
    رنا رئيس وزوجها (5)
  • عرض 14 صورة
    رنا رئيس وزوجها (7)
  • عرض 14 صورة
    رنا رئيس وزوجها (3)
  • عرض 14 صورة
    رنا رئيس وزوجها (2)
  • عرض 14 صورة
    رنا رئيس وزوجها (13)
  • عرض 14 صورة
    رنا رئيس وزوجها (14)
  • عرض 14 صورة
    رنا رئيس وزوجها (12)
  • عرض 14 صورة
    رنا رئيس وزوجها (11)
  • عرض 14 صورة
    رنا رئيس وزوجها (8)
  • عرض 14 صورة
    رنا رئيس وزوجها (10)
  • عرض 14 صورة
    رنا رئيس وزوجها (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس بعيد الحب، وشاركت جمهورها ومتابعي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورًا من مناسبات مختلفة تجمعها بزوجها.

وعلقت رنا بكلمات رومانسية على الصور، وكتبت "عيد حب سعيد للرجل الذي يجعل قلبي يشعر بالأمان والحب والراحة. أحبك أكثر مع كل نبضة قلب".

جدير بالذكر أن رنا رئيس شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 ببطولة مسلسل "سيد الناس" إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد فهيم، بشرى، ريم مصطفى، إنجي المقدم، أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة.

وعُرض لـ رنا في رمضان 2025 أيضا مسلسل للأذكياء فقط للمخرج محمد عبدالرحمن حماقي، بطولة حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمود البزاوي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

رنا رئيس عيد الحب انستجرام رنا رئيس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دفاع "سيدة التجمع" عن "جريمة الشيكولاتة": لم تكن على علم بعدم سداد الحساب
حوادث وقضايا

دفاع "سيدة التجمع" عن "جريمة الشيكولاتة": لم تكن على علم بعدم سداد الحساب
حبس 6 وتمثيل الواقعة واستدعاء العمدة.. آخر تطورات قضية "شاب ميت عاصم"
أخبار المحافظات

حبس 6 وتمثيل الواقعة واستدعاء العمدة.. آخر تطورات قضية "شاب ميت عاصم"
قبل انطلاق جوائز الأوسكار 2026.. أسوأ إطلالات النجمات في الدورة السابقة
الموضة

قبل انطلاق جوائز الأوسكار 2026.. أسوأ إطلالات النجمات في الدورة السابقة
هيفاء وهبي جريئة ونسرين خطفت الأنظار.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الحب
الموضة

هيفاء وهبي جريئة ونسرين خطفت الأنظار.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الحب

مصادر تكشف لمصراوي موعد حركة المحافظين وتفاصيلها
أخبار مصر

مصادر تكشف لمصراوي موعد حركة المحافظين وتفاصيلها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان