بملابس داخلية وسلاح.. ضبط عاطل اعتدى على أب ونجله بالإسكندرية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص، مجردًا من ملابسه، بالتلويح بسلاح أبيض وإلقاء حجارة على أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 10 الجاري، ورد بلاغ بحدوث مشاجرة بين طرف أول: الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – له معلومات جنائية)، وطرف ثان: أحد الأشخاص ونجله، حيث أصيبا بجروح متفرقة بالجسم، وذلك على خلفية خلافات حول الجيرة.

وكشفت التحريات أن المتهم تجرد من ملابسه خلال المشاجرة، واعتدى على الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابها على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.