إعلان

بملابس داخلية وسلاح.. ضبط عاطل اعتدى على أب ونجله بالإسكندرية

كتب : مصراوي

09:05 م 14/02/2026

ضبط عاطل اعتدى على أب ونجله بالإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص، مجردًا من ملابسه، بالتلويح بسلاح أبيض وإلقاء حجارة على أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 10 الجاري، ورد بلاغ بحدوث مشاجرة بين طرف أول: الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – له معلومات جنائية)، وطرف ثان: أحد الأشخاص ونجله، حيث أصيبا بجروح متفرقة بالجسم، وذلك على خلفية خلافات حول الجيرة.

وكشفت التحريات أن المتهم تجرد من ملابسه خلال المشاجرة، واعتدى على الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابها على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط عاطل ضبط بلطجي أمن الاسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الفلانتين أجمل حاجة في الدنيا".. ليلى علوي تتألق في عيد الحب بإطلالة جديدة
زووم

"الفلانتين أجمل حاجة في الدنيا".. ليلى علوي تتألق في عيد الحب بإطلالة جديدة
استدعاء عمدة ميت عاصم لسماع أقواله في واقعة الشاب "إسلام" ببنها
أخبار المحافظات

استدعاء عمدة ميت عاصم لسماع أقواله في واقعة الشاب "إسلام" ببنها
قبل انطلاق جوائز الأوسكار 2026.. أسوأ إطلالات النجمات في الدورة السابقة
الموضة

قبل انطلاق جوائز الأوسكار 2026.. أسوأ إطلالات النجمات في الدورة السابقة
بعد سنوات من الابتعاد.. عائشة الكيلاني تعود للظهور مع حفيدتها بـ "لوك" جديد
زووم

بعد سنوات من الابتعاد.. عائشة الكيلاني تعود للظهور مع حفيدتها بـ "لوك" جديد
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على كايزر تشيفز
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على كايزر تشيفز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان